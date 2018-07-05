Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

НГТУ установил стипендии для первокурсников за высокие баллы ЕГЭ

  • 05/07/2018
NSTU1

Размер выплат будет напрямую зависеть от того, какие результаты по ЕГЭ показывали студенты.

НГТУ вводит новые стипендии для первокурсников, поступивших на бюджетные места, размер стипендии будет зависеть от баллов ЕГЭ. Приказ об установлении размера стипендий подписан ректором НГТУ Анатолием Батаевым, сообщили в пресс-службе университета.

При сумме баллов ЕГЭ за три предмета от 255 баллов до 275 баллов студент получит стипендию в 7500 рублей, тех, кто набрал больше 275 баллов, ждет самая высокая стипендия – 10 тысяч рублей. Остальные студенты будут получать стипендию в 3960 рублей.

— НГТУ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, проводятся революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона, — объяснил смысл нововведения ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Стипендию за высокие баллы ЕГЭ студент сможет получать и во втором семестре, если он вовремя и без троек сдал первую сессию с количеством оценок «отлично» больше 60%.

Согласно программе развития НГТУ как опорного вуза, к 2021 году средний балл ЕГЭ студентов-бюджетников очной формы обучения должен составлять 75 баллов за один предмет, по результатам набора 2017 года этот показатель составлял 72,24 балла.

Фото: пресс-служба НГТУ

Популярное с сайта

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» наращивает объем работ

04/07/2018
Выручка компании за 2017 год составила 126,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн.

Новосибирский дизайнер создала принт-талисман в поддержку российской сборной по футболу

04/07/2018
Мемы с жующими россиянами стали талисманом российской сборной по футболу.

Стратегию развития авиационного хаба Толмачёво представили вице-премьеру России

04/07/2018
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Толмачёво в рамках госпрограммы, позволит подготовиться к обслуживанию 10 млн пассажиров в год.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Мелкие грузоперевозчики могут «попасть» на крупные суммы

04/07/2018

Минтранс РФ поддерживает новосибирский проект «Городская электричка»

04/07/2018

В Новосибирске состоялась третья бизнес-площадка по финансам

04/07/2018

4G-интернет МТС в Новосибирской области ускорился втрое

04/07/2018

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

04/07/2018

ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

04/07/2018

«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

04/07/2018

Банк Акцепт открывает счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям — БЕСПЛАТНО!

04/07/2018

В заделе у новосибирских застройщиков 4,5 млн кв. м. жилья

03/07/2018

Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредитный продукт для фермерских хозяйств

03/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×