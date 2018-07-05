НГТУ установил стипендии для первокурсников за высокие баллы ЕГЭ

Размер выплат будет напрямую зависеть от того, какие результаты по ЕГЭ показывали студенты.

НГТУ вводит новые стипендии для первокурсников, поступивших на бюджетные места, размер стипендии будет зависеть от баллов ЕГЭ. Приказ об установлении размера стипендий подписан ректором НГТУ Анатолием Батаевым, сообщили в пресс-службе университета.

При сумме баллов ЕГЭ за три предмета от 255 баллов до 275 баллов студент получит стипендию в 7500 рублей, тех, кто набрал больше 275 баллов, ждет самая высокая стипендия – 10 тысяч рублей. Остальные студенты будут получать стипендию в 3960 рублей.

— НГТУ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, проводятся революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона, — объяснил смысл нововведения ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Стипендию за высокие баллы ЕГЭ студент сможет получать и во втором семестре, если он вовремя и без троек сдал первую сессию с количеством оценок «отлично» больше 60%.

Согласно программе развития НГТУ как опорного вуза, к 2021 году средний балл ЕГЭ студентов-бюджетников очной формы обучения должен составлять 75 баллов за один предмет, по результатам набора 2017 года этот показатель составлял 72,24 балла.

Фото: пресс-служба НГТУ