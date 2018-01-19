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НГУ вошел в топ-50 сильнейших университетов мира по соотношению преподавателей и студентов

  • 19/01/2018
нгу

В рейтинге он занял 42 строчку.

НГУ вошел в рейтинг сильнейших университетов мира по соотношению преподавателей и студентов, заняв 42 строчку. Рейтинг опубликован британским журналом Times Higher Education 16 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению составителей рейтинга, чем меньше студентов приходится на каждого преподавателя в университете, тем выше качество обучения: у студентов появляется возможность чаще участвовать в дискуссиях, получать обратную связь, формируются устойчивые связи, тесный профессиональный контакт с преподавателями, повышается эффективность взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса и обеспечивается практически индивидуальный подход к каждому студенту.

— НГУ вносит большой вклад в науку, этот вуз по праву считается гордостью Новосибирской области. Такие успехи можно объяснить тем, что студенты вуза ориентированы на раннее вовлечение в реальный научно-исследовательский процесс на базе научно-исследовательских институтов СО РАН, а ученых — в процесс преподавания. Правительство Новосибирской области использует научные наработки вуза при определении путей стратегического развития региона, — отметил и.о. министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.

Сегодня 80% педагогического коллектива НГУ составляют ученые Новосибирского научного центра, зарубежные и российские ученые из ведущих мировых научных центров, представители высокотехнологичного бизнеса. Со дня основания из стен НГУ вышло около 45 тысяч специалистов. Свыше 7,5 тысяч из них защитили кандидатские диссертации, более 2300 стали докторами наук. В Российскую академию наук избрано 67 выпускников НГУ.

Среди окончивших НГУ — лауреаты престижных международных наград и премий (Филдсовская медаль и премия, премия Европейского физического общества, Медаль Дирака), более 100 лауреатов Ленинских и Государственных премий, Президентских премий в области науки и образования, премий Правительства РФ.

Фото: Мария Кормильцева

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