Ни пуха, ни пера

Россельхознадзором пресечена попытка незаконного ввоза пухо-перового сырья из Республики Казахстан в Новосибирскую область.

Специалистами управления Россельхознадзора по Новосибирской области в ППУ «Карасукский» пресечена попытка незаконного ввоза пухо-перового сырья из Республики Казахстан в Новосибирскую область, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе осмотра транспортного средства установлено, что в автомобиле перевозились 350 кг пухо-перового сырья без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для перемещения по таможенной территории Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ввоз данной партии сырья на территорию Российской Федерации был запрещен. В отношении груза принято решение о его возврате в Республику Казахстан. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Фото: Julie Jablonski