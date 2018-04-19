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Никакой политики

  • 19/04/2018
Морозов_1

Только экономика и заинтересованность в повышении эффективности управления госсобственностью Новосибирской области.

Действующий закон об управлении госсобственностью был принят в новосибирской области еще в 2001 году и на сегодняшний день устарел. Разработку нового инициировал председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. Она продолжалась несколько месяцев. Парламентарии изучали опыт работы коллег из других регионов, посетили в арках обмена опытом Законодательную Думу Томской области. Результаты работы были представлены и обсуждены на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

Фото: Ростислав Нетисов

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