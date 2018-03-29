Николай Мочалин поднял вопрос о мигалках

Оборудованные ими машины нарушают правила дорожного движения.

— Я обращаюсь от имени избирателей с просьбой: в целях безопасности дорожного движения и в целях снижения социальной напряжённости, запретить машинам сопровождения, которые сопровождают высокопоставленных чиновников, выезжать на встречную полосу, проезжать на красный свет, и не соблюдать правила дорожного движения, — заявил на сессии регионального парламента депутат Николай Мочалин.

Он подчеркнул, что обычные люди, когда спешат на работу, встают пораньше и едут.

— Также можно сделать и чиновникам, а также гостям города, — добавил Мочалин.

Это предложение Николай Мочалин выдвинул на сессии в ходе обсуждения доклада начальника главного управления МВД РФ региона Юрия Стерликова.

Фото: редакции