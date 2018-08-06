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Businessjump

Nissan Almera уйдет с новосибирского рынка осенью

  • 06/08/2018
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Ее могут заменить компактным кроссовером  Kicks.

Компания Nissan в октябре 2018 года решила завершить производство седана Almera на мощностях завода «АвтоВАЗ» в Тольятти. В результате модельный ряд Nissan в России будет представлен только в сегменте кроссоверов и внедорожиков (а также суперкаром GT-R).

С момента старта продаж Nissan Almera была одним из самых популярных автомобилей модельного ряда марки. До недавнего времени она входила в ТОП продаж рынка новых автомобилей в Новосибирской области, ее активно покупали не только частные автомобилисты, но и владельцы корпоративных парков, например, такси.

Постепенно спрос на Nissan Almera стал сокращаться. По итогам продаж в 2016 году, автомобиль Nissan Almera занял в ТОП-10 продаж в регионе 6 место, но с потерей в объемах продаж на более чем 10%. И в дальнейшем тенденция падения спроса сохранилась.

По официальным данным компании Nissan, производство Nissan Almera в Тольятти ориентировочно завершится в октябре 2018 года и связано со спросом на модель. Компания рассчитывает, что дилеры распродадут все автомобили Almera до конца марта 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Напомним, что производство седана Nissan Almera началось на мощностях «АвтоВАЗа» в  Тольятти в конце 2012 года. Модель построена на платформе B0 альянса Renault-Nissan, на которой в Тольятти также выпускаются автомобили LADA Largus, Renault Logan и Sandero. Ранее в СМИ сообщалось, что компания Nissan Manufacturing Rus выплатила группе «АвтоВАЗ» 1,877 млрд рублей в качестве компенсации убытков за досрочное прекращение производства автомобилей Nissan Tiida и Sentra на предприятии «ЛАДА Ижевск».

Между тем, в настоящее время Nissan изучает варианты замены модели Almera на кроссовер. Эксперты рынка предполагают, что, скорее всего, это будет перспективная новинка Nissan — кроссовер Kicks. Этот компактный кроссовер появился на мировом рынке в 2016 году, однако в России Kicks может быть построен на платформе B0 — как Renault Duster и Kaptur.

Напомним, что официальными дилерами марки Nissan в Новосибирской области являются компании ООО «Сибирские моторы» и ООО «Эксперт НСК».

Михаил Фишер

Фото: nissan-nsk.com

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