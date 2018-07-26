Номинация «ПРО спорт» конкурса «Сибирь.ПРО»

Победителями станут авторы материалов о развитии массового, детского спорта, реализации социнициатив в этой сфере, а также пропаганде здорового образа жизни.

Шестой год подряд конкурс «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, стартует с номинацией «ПРО спорт», сообщили в оргкомитете конкурса.

Отмечается, что номинация «ПРО спорт» дебютировала в проекте в 2013 году, сразу же став одной из наиболее популярных среди журналистов.

Спорт и здоровый образ жизни приобретают в современном обществе все большее значение, активный отдых становится неотъемлемой частью жизни городского населения.

— В настоящее время в Сибири созданы все условия для дальнейшего развития массового спорта и спорта высших достижений, — отмечает полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Необходимо продолжать намеченный курс и привлекать как можно больше молодёжи к занятиям в спортивных секциях, к участию в спортивных соревнованиях и чемпионатах.

Победа в номинации присуждается автору за материал о развитии массового, детского и профессионального спорта, реализации социальных инициатив в этой сфере, а также пропаганде здорового образа жизни.

Также к рассмотрению принимаются материалы о сибиряках, увлеченных самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорить пьедестал Олимпийских Игр, Универсиад и других соревнований.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта www.sibirpro.ru.

Также в тринадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «Сибирь ПРОмышленная», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник», «ПРО авиацию», «Финансовый воПРОс».

Фото: с сайта sibirpro.ru