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Номинация «ПРОфессия железнодорожник» в конкурсе журналистского мастерства Сибирь.ПРО

  • 24/07/2018
konkurs

В ней определятся лучшие журналисты, рассказывающие о работниках железнодорожного транспорта.

— Для сибирских регионов железная дорога стала основой для развития. Она обеспечивает транспортную доступность и мобильность населения, способствует реализации социально-экономического потенциала, освоению природных богатств, — цитируют полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в оргкомитете конкурса Сибирь.ПРО.

Отмечается, что в этом году исполнилось 15 лет с момента создания открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Создание компании стало итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли. Железная дорога сегодня является связующим звеном экономики регионов, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

В XIII конкурсе «Сибирь.ПРО» открыт прием заявок в номинацию «ПРОфессия железнодорожник» от партнера проекта Западно-Сибирской железной дороги. Победа в номинации традиционно будет присуждена в категории: Автор печатного/электронного/интернет-СМИ. Журналисты смогут представить материалы о ветеранах и действующих работниках магистрали, о реализованных за эти годы инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

В 2017 году в рамках VII «Сибирской медиа-недели» победители «Сибирь.ПРО» посетили самый большой вокзал Сибири и один из крупнейших вокзалов в России – Новосибирск-Главный. Лидеры журналистского соревнования также побывали в музее истории Западно-Сибирской железной дороги, где ознакомились с экспозициями, посвященными становлению магистрали, и с собранием уникальных исторических экспонатов.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта www.sibirpro.ru.

Также в тринадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития», «Наука и образование», «Здоровье», «АгроПро», «Свой дом», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «Горный ПРОфиль», «Сибирь ПРОмышленная», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «ПРО авиацию», «Финансовый воПРОс».

Фото: с сайта sibirpro.ru

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