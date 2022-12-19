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Норвегия отказалась выдавать визы россиянам

  • 19/12/2022, 11:25
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Норвегия отказалась выдавать визы россиянам
Гражданам России запрещают въезд, даже если посетить страну их приглашают норвежские организации.

Норвежские власти отказываются выдавать визы россиянам, даже при условии, что посетить страну их приглашают норвежские организации.

Как сообщили представители ряда некоммерческих организаций и правозащитников, им не удалось получить ни одной визы за последние месяцы, сообщает The Barents Observer.

Напомним, в начале осени был прецедент, когда власти Норвегии не выдали визы участникам российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Россиян приглашала Ассоциация женщин, которые пережили рак груди. Отказ тогда объяснили тем, что у россиян — волонтеров и онкобольных слишком мало связей, чтобы их возвращение домой было гарантировано.

Как передает издание, в получении виз было отказано и участникам Barents Pride, прошедшего так же осенью. Приглашения составлял курирующий норвежско-российские проекты сотрудничества Barents Secretariat, являющийся государственной структурой.

По данным, полученным от Норвежского директората по миграции (UDI), правила выдачи виз для россиян на национальном уровне были ужесточены еще весной текущего года.

— Выдаются визы родителям, детям и супругам [живущих в Норвегии], в то время как более естественно отклонять заявки на братьев и сестер, дальних родственников и подруг. Также будет сложнее, но не невозможно, получить визы для деловых поездок и визитов с культурной целью. Заявки на визы от туристов и на визиты друзей будут отклонены, — объяснили норвежские власти.

С начала сентября в ЕС действует рекомендация ужесточить выдачу шенгенских виз для граждан РФ. Почти все страны-участники подняли стоимость визового сбора — для взрослых с €35 до €80, для детей — с €35 до €40. Обычный срок рассмотрения заявления увеличился с 7 до 15 дней, и до 45 дней в случаях, если возникнет необходимость в дополнительных документах. Страны также сократили срок действия визы.

Кроме того, шесть государств Евросоюза полностью закрыли въезд для россиян даже с шенгенскими визами: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия.

Ранее редакция сообщала, в какую страну могут отправиться россияне сейчас, не имея визы и загранпаспорта.

Фото: pixabay.com — thereseb87

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : шенгенские визы россиян не пускают в Норвегию


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