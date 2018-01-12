Новогодними заездами поезда «Зимняя сказка» воспользовались более 700 туристов

Это на 71% больше, чем в прошлом году.

С 30 декабря 2017 года по 2 января 2018 года и с 5 по 8 января 2018 года состоялись новогодние заезды туристического поезда «Зимняя сказка» в Горную Шорию. Поездом, состоящим из 14 вагонов в новогодний заезд и из 12 вагонов в рождественский, отправились более 700 человек. Таким образом, количество туристов в новогодние заезды в сравнении с предыдущим сезоном возросло на 71%, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Ежедневно для туристов организовывалась увлекательная программа. Так, в канун Нового года каждого туриста поезда поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Участникам заезда был предоставлен выбор мест для встречи главного праздника года: банкет в кафе «Зимняя сказка» или дискотека под открытым небом. Заезд с 5 по 8 января открыла развлекательная программа «Рождественские гадания» на дискотечной поляне, — рассказали в пресс-службе.

Также был организован полный комплекс услуг для активного отдыха: волейбол, прокат лыж, катание на плюшках с горки, пешие и лыжные экскурсии под руководством опытных инструкторов. Вечером гостей ждали традиционный костер, конкурсы и фейерверк.

Отмечается, что возможность совершить поездку с «Зимней сказкой» вновь будет предоставлена пассажирам-туристам в предстоящие праздники. В период с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта 2018 года заезды будут посвящены сильной и прекрасной половинам человечества. В период с 23 по 26 марта состоится традиционный фестиваль туристской песни.

Стоимость путевки сохранена на уровне прошлых сезонов и составляет 6 590 рублей.

Фото: предоставлено службой корпоративных коммуникаций ЗСЖД