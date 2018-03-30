Новосибирцев приглашают на дистанционный курс по социальному предпринимательству

Слушатели узнают, интересна ли их бизнес-идея людям.

МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» начал традиционный весенний курс по социальному предпринимательству «Точка сборки», сообщили в центре.

Отмечается, что обучение будет проходить дистанционно.

— Часть материалов будет доступна через интернет-ресурсы, однако слушателям курса предстоит много самостоятельной практической работы, — подчеркнули в Сибирском центре поддержки общественных инициатив.

Дистанционный курс будет включать в себя индивидуальные консультации и общие вебинары.

По окончании курсов слушатели узнают интересна ли их бизнес-идея людям (если идеи пока нет, она появится), сделают реальные первые шаги к своему социальному предприятию, попробуют силы в этом бизнесе и поймут по вкусу ли им такое занятие, получат экспертную оценку бизнес-плана, а также получат возможность дальнейшей работы с менторами и индивидуальное сопровождение.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Программа бесплатного курса.

Фото: предоставлено МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»