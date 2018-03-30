Новосибирцев приглашают на дистанционный курс по социальному предпринимательству

Слушатели узнают, интересна ли их бизнес-идея людям.
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» начал традиционный весенний курс по социальному предпринимательству «Точка сборки», сообщили в центре.
Отмечается, что обучение будет проходить дистанционно.
— Часть материалов будет доступна через интернет-ресурсы, однако слушателям курса предстоит много самостоятельной практической работы, — подчеркнули в Сибирском центре поддержки общественных инициатив.
Дистанционный курс будет включать в себя индивидуальные консультации и общие вебинары.
По окончании курсов слушатели узнают интересна ли их бизнес-идея людям (если идеи пока нет, она появится), сделают реальные первые шаги к своему социальному предприятию, попробуют силы в этом бизнесе и поймут по вкусу ли им такое занятие, получат экспертную оценку бизнес-плана, а также получат возможность дальнейшей работы с менторами и индивидуальное сопровождение.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото: предоставлено МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
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