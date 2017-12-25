Новосибирцу присудили штраф в 2,5 млн рублей за взятку в особо крупном размере

Расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого — гражданина иностранного государства находится на завершающей стадии.

Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения приговора в отношении одного из двоих граждан, передавших взятку сотруднику транспортной полиции. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Как установлено судом и следствием, двое мужчин намеревались путем передачи взятки в размере 1,5 млн рублей сотруднику управления на транспорте МВД России по СФО получить изъятую ранее контрабандную партию янтаря общей массой более 290 кг, являющуюся вещественным доказательством по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением УТ МВД России по СФО.

В августе 2017 года сотрудник транспортной полиции под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области получил от фигурантов уголовного дела часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 750 тысяч рублей. Непосредственно после передачи денежных средств преступные действия взяткодателей были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого — гражданина иностранного государства находится на завершающей стадии.

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