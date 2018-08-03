Новосибирцы чаще других россиян заводят попугаев

Самой популярной породой у горожан стали волнистые попугаи.

Новосибирцы оказались большими поклонниками попугаев, войдя в пятерку городов с самым большим количеством предложений о продаже пернатых на душу населения, сообщили в пресс-службе сервиса объявлений Юла.

Средняя цена попугая в городе составила 1 840 рублей. Это на 13% дешевле, чем в среднем по стране и в 3,4 раза меньше, чем в Сочи — городе с самыми высокими ценами на попугаев. Выгоднее всего приобретать попугаев в марте — в этом месяце новосибирцы продавали их дешевле всего (за 800 рублей в среднем). А дороже всего пернатые стоили в апреле со средней ценой в 3 860 рублей за особь.

Самой популярной породой у новосибирцев стали волнистые попугаи. На них пришлось каждое третье объявление в городе на Юле. На втором месте оказались австралийские кореллы — 6% от всех предложений по продаже попугаев в этом году. Замкнули тройку пород неразлучники с долей 2,5%.

Дороже всего в Новосибирске стоят попугаи жако. Их средняя цена на Юле составила 57,5 тысяч рублей. А самые низкие цены — на волнистых попугаев (1 190 рублей).

Отмечается, что среди новосибирцев оказалось не так много желающих отдать попугаев бесплатно. Таких объявлений в городе чуть более 1%.

А самым дорогим попугаем, которого сейчас продают в Новосибирске на Юле, стал ожереловый попугай за 18 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com, автор- webandi