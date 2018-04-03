Новосибирцы испытывают материальные трудности

Они тратят на текущие нужды старые накопления, либо кредиты.

Ведущий аналитик ГК TeleTradeМарк Гойхман о доходах и расходах жителей Новосибирской области, а также о динамике инвестиционных предпочтений.

Доходы населения

— Уровень среднедушевых доходов населения в Новосибирской области в конце 2017 года оказался выше, чем в других регионах округа — 37507 руб, за исключением Красноярского края (41344 руб), но ниже, чем в Российской Федерации (46592 руб). Что печально — в стране в целом доходы населения в декабре 2017 года выросли на 1,4%, а в Новосибирске снизились на 1,7%, по сравнению с 2016 годом. Это больше, чем в среднем по регионам Сибирского федерального округа (-0,2%).

Инфляция

Нет худа без добра. Если у населения не растут доходы, то на рынке региона меньше динамика роста потребительских цен, так как компании понимают: их товары и услуги просто нельзя будет реализовать. Это обратная сторона явления, которая наблюдается в Новосибирской области: в декабре 2017 цены в регионе выросли на 1,5%, по сравнению с декабрем 2016 года. В России рост составил 2,5%, а в Сибири —2%. Это отдушина для новосибирцев: у вас не так быстро растут цены, и эта динамика в регионе фиксируется уже второй год.

Реальные денежные доходы

Реальные доходы новосибирцев — основной показатель уровня жизни в регионе — снизились на 2,2%, по России в целом — на 1.1%. Впрочем, если посмотреть на другие регионы Сибири, то в целом по округу доходы провалились еще больше — на 2,9%.

Впрочем, не исключаю, что в 2018 году мы увидим остановку падения реальных доходов населения. Возможен и выход в плюсовую территорию, как в России, так и в Новосибирской области (+1%). Напомню, реальные доходы населения в стране падают пятый год подряд — с 2014 года.

Инфляция

По нашим оценкам, в 2018 году инфляция приблизится к 4%. Такова ориентиры, которые ставит перед собой и Центральный Банк. В Новосибирской области есть вероятность, что рост цен составит 2,8% — 3%.

Структура расходов

Как ведут себя новосибирцы на потребительском рынке в связи с сокращением реальных доходов? В структуре расходов выросла доля товаров и услуг, то есть текущие покупки стали более значимыми и люди вынуждены большую часть средств тратить на насущные нужды — 77% (в 2016 году 76,6%). Доля обязательных платежей и налогов выросла до 15,9% (ранее 13,3%). Оборотная сторона этого явления — сокращение сбережений: до 8,4% (12,6%). При этом расходы людей превышают доходы, то есть они используют старые накопления на текущие нужды, либо кредиты. Это свидетельствует о материальных трудностях новосибирцев.

Кредитная активность

В Новосибирской области в 2017 году наблюдался бум кредитования физлиц. По всем видам займов в регионе рост составил 32%, тогда как в среднем по России и в Сибири —28%. При этом остаток задолженности населения перед банками в регионе вырос всего на 12%, так же как в России. На мой взгляд, это негативная картина. Она говорит о том, что рост выдачи кредитов населению не ведет росту потребительской активности, повышению спроса на товары и услуги, к росту экономики. Мы не видим эту динамику. Люди используют займы для замещения выпадающих доходов для обеспечения текущей жизни, либо они идут на погашение старых кредитов. За счет новых заимствований в области сокращается просрочка — на 6%. Это больше, чем в среднем по России (-1%). Но в целом, ситуация нездоровая и означает усиление закредитованности населения области. Если тенденция увеличения объемов необеспеченного кредитования (карточные, потребительские займы) продолжится, то это может привести к напряжению в банковской системе.

Сберегательная активность

Параллельно со снижением ставок по кредитам падают ставки по вкладам. Этому способствует и снижение ключевой ставки ЦБ. По нашим оценкам, к концу 2018 года она может составить 6,75%. Это снижает привлекательность вкладов, как источника размещения денежных средств граждан — они едва покрывают инфляцию. Этому также способствует массовый отзыв лицензий у банков и решение АСВ истребовать деньги с уже закрытых вкладов при банкротстве кредитной организации. Это серьезно потрясло вкладчиков, которые поняли, что вклады, которые они закрыли в лопнувшем банке, агентство может через несколько месяцев через суд потребовать вернуть. Кроме того, банкам позволено не отдавать вклады собственникам, если у них есть сомнения в законности происхождения средств. Как результат, возникает дополнительное недоверие вкладчиков к банкам, что приводит к постепенному изменению состава накоплений.

Куда идут деньги?

В России постепенно снижается доля средств граждан, размещенных во вкладах (с 67,5% в январе 2017 года до 66,8% в феврале 2018). В наличные деньги граждане выходят не очень охотно (с 16,9% до 17,1%). Существенный рост наблюдается на сегменте инвестиций в ценные бумаги — до 16,1% (15,6%). Это соответствует динамике, характерной для западных стран, когда любая домохозяйка может сформировать пакет из акций Apple, Boeing и т.д.

Каков вывод?

Сегодня уже нет возможности существенно увеличить свои доходы за счет традиционных финансовых инструментов — банковских вкладов. Ограничена возможность существенно нарастить доходы по месту работы. Поэтому финансовые рынки становятся все более востребованными, в том числе у населения. Этот интерес стимулирует и государство. В перспективе, если не произойдет катаклизмов, мы ожидаем рост доходов, а также сумм сбережений населения. Соответственно, будут люди, которые готовы инвестировать свои средств в различные инструменты.

Основные финансовые инструменты для заработка, по версии экспертов компании:

— Вклады банков — по-прежнему самые популярные, но их доходность падает: доходность 6-6,5%, низкий уровень риска при сумме до 1,4 млн руб.

— Гособлигации, народные ОФЗ — 6,7-7,3% к погашению, уровень риска низкий.

— Инвестиции в ценные бумаги российских и западных компаний (акции, облигации) — от отрицательной доходности до +20%, уровень риска высокий.

— Вложения в валюту, Рынок Форекс — от отрицательной до +120%, уровень риска высокий.

— Индивидуальные инвестиционные счета — доходность до 20%, вычет по НДФЛ.

— Накопительное, инвестиционное страхование жизни — 6%-7% инвестдоход, с учетом вычета по НДФЛ, до +20%, риск выше, чем по гособлигациям и вкладам.

— Блокчейн и криптовалюты — доходность и риски не указаны.

Юлия Данилова

Фото: автора