Новосибирцы предпочитают мощные автомобили

За год количество машин мощностью 100-150 л.с. в регионе выросло на 3%, а более 250 л.с. — на 11,6%.

Количество стоящих в Новосибирской области на налоговом учете легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, за год увеличилось на 1,7%. Всего в базе данных налоговых органов, по итогам 2017 года, числилось 838 689 легковых автомобилей (для сравнения: в 2016 году было 824 434), сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Около 40% этого парка (344 880 автомобилей) имеет мощность до 100 л.с., примерно такое же количество легковых автомобилей, эксплуатируемых жителями региона, мощностью 100-150 л.с. (339 625 автомобилей). Стоит отметить, что за последний год количество машин мощностью до 100 л.с. уменьшилось почти на 2% (меньше на 6 500 автомобилей), а более мощных машин (100-150 л.с.) стало больше на 3,1% (на 10 130 авто). Самым существенным был рост количества легковых автомобилей мощностью более 250 л.с. — на 11,6% (в 2016 г. таких автомобилей числилось 18 170, в 2017 г. — 20 272), констатируют налоговики.

На легковые автомобили мощностью до 150 л.с. приходится около 30% от суммы транспортного налога, начисленного в 2017 г. (462 тыс. руб.). 70% транспортного налога (1,11 млн руб.) приходится на автомобили мощностью свыше 150 л.с., при том, что их доля в общем количестве составляет всего 18%. По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Татьяны Щербань, объясняется это существующей градацией ставок транспортного налога.

В регионе ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л.с. составляет 6 руб. за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. — 10 руб., от 150 до 200 л.с. — от 15 до 30 руб. (с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства), от 200 до 250 л.с. — 30-60 руб., для автомобилей от 250 л.с. и выше ставка от 75 рублей за машину старше 10 лет и до 150 руб. за авто моложе 5 лет.

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