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Businessjump

Новосибирцы предпочитают вкладывать деньги в строящееся жилье

  • 15/01/2018
mailservice

Банковские депозиты перестают быть привлекательными для людей.

В 2017 году на рынке недвижимости возник новый тренд: люди предпочитают хранить деньги не в банках, а вкладывать их в строящееся жилье. Если сейчас вклады приносят около 8 %, то квадратные метры в будущем обещают более высокую прибыль, сообщили в пресс-службе строительной компании Сибакадемстрой

— Банковские депозиты перестают быть привлекательными для людей. Во-первых, это связано с тем, что доверие к кредитным организациям падает, ведь Центробанк с завидной регулярностью отбирает лицензии даже у крупных игроков рынка. Во-вторых, осенью ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25 % годовых, и не исключено, что тенденция снижения ставок по депозитам и кредитам, которая идет весь 2017 год, будет продолжена, — говорится в сообщении.

В компании Сибакадемстрой отмечают, что спрос на недвижимость в Новосибирске вырос благодаря тому, что люди стали вкладывать в деньги в «квадраты» как в понятный и надежный источник сохранения средств. В качестве инвестиций горожане выбирают и жилую, и коммерческую недвижимость.

Отмечается, что появились и пакетные сделки — наборы квартир, парковок, офисов. Они выгодны тем, у кого есть 30-50 млн руб., и их необходимо не только гарантированно сохранить, но и увеличить, а приобретенные «квадраты» в будущем можно продать по выгодной цене или сдавать в аренду. При этом застройщик при такой сделке получает в моменте необходимые наличные деньги и, по сути, делится прибылью.

— Выгоднее всего вкладывать деньги в строительство еще на этапе котлована — когда цены на возводимый квадратный метр находятся на минимальной отметке. Если ставка по депозитам в разных банках сейчас колеблется на уровне 8 % (а в будущем еще снизится), то квартиры в новостройках после сдачи вырастут в цене на 10-13 % — тут все зависит от спроса и сроков продажи, — комментируют в компании Сибакадемстрой.

Аналитик рынка недвижимости, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков подтверждает, что в городе действительно виден рост продаж недвижимости, и это связано с тем, что инвесторы вкладывают деньги в квадратные метры. По его словам, цены на квартиры у надежных застройщиков в возводимых жилых комплексах в последнее время выросли от 5 % до 15 %, а где-то и до 20%. Ни один банк не может дать такую прибыль по депозитам, к тому же, ЦБ снижает ключевую ставку и не разрешает банкам завышать проценты на вклады.

— Нет оснований полагать, что ключевая ставка начнет расти, поэтому депозиты не станут для инвесторов вновь привлекательными. И тот, кто строит бизнес на инвестировании, знает, что размещение средств у надежных застройщиков выгоднее, чем у банков, — подчеркнул директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков.

По мнению экспертов, не стоит опасаться того, что цены на рынке недвижимости перестанут расти, как это было в последнее время. Во-первых, не будет расти стоимость только старого жилого фонда. Во-вторых, из-за плана государства по отмене долевого строительства и введения проектного финансирования, а также снижения ставок по ипотеке новостройки будут дорожать. Следовательно, при вложении денег в строительство новых домов сейчас прибыль будет очевидна.

Фото: пресс-служба компании Сибакадемстрой

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