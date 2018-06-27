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Новосибирцы приобрели почти 860 тысяч полисов от несчастных случаев и болезней

  • 27/06/2018
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Это на 9,5% больше, чем годом ранее.

По итогам 2017 года в Новосибирской области количество заключенных договоров страхования от несчастных случаев и болезней (НС) возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Общее количество договоров страхования НС в регионе составило 859 019 штук. Общий объем собранных в страховании НС премий в области достиг 1 392 852 тыс. рублей при средней стоимости полиса в 1,6 тыс. рублей; общий объем выплат – 233 177 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза».

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом совокупный объем собранных премий увеличился на 2,8%, в то время как совокупные выплаты сократились на 5,6%. Их средний уровень в области составил 16,7%, что выше среднего показателя по стране (11,8%).

— Положительное воздействие на сегмент страхования от несчастных случаев и болезней оказали падение ставок по кредитам и оживление туристического потока, — отметил эксперт Игорь Моржаретто. — При этом потенциал рынка далеко не исчерпан, и, по всей видимости, рост страхования НС продолжится и в текущем году. Страхование здоровья в кризисные времена особенно важно, потому что в случае внезапной потери трудоспособности не только самому пострадавшему, но и его семье надо будет где-то искать деньги, и в такой ситуации важно иметь запасной источник средств в виде страховой выплаты.

По данным управления социально-трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда Федерации профсоюзов Новосибирской области, в 2017 году в организациях области произошел 121 несчастный случай на производстве с тяжелым и смертельным исходами: 84 – тяжелых, 28 – со смертельным исходом и 9 – групповых, в которых пострадал 21 работник, в том числе 3 человека погибли. Для сравнения: в 2016 году в организациях области произошло 143 несчастных случая на производстве с тяжелым и смертельным исходом, в том числе 100 – тяжелых, 35 – со смертельным исходом и 8 – групповых.

— Рост количества обращений за полисами страхования от несчастных случаев и болезней по России в целом демонстрирует желание граждан заботиться о будущем и не становиться обузой для семьи в случае травмы или несчастного случая. Люди стали лучше понимать суть страховых продуктов и готовы ими пользоваться. В последнее время мы наблюдаем взрыв интереса к страхованию жизни и здоровья, и это связано не только с распространением „коробочных“ продуктов и активизацией банковского канала, но и с тем, что у россиян повышается финансовая грамотность. Опросы показывают, что доверие к страховщикам держится на достаточно хорошем уровне. На фоне стагнации в моторном страховании крупные игроки обратили свой взгляд на страхование от несчастных случаев и болезней и готовы вкладываться как в разработку новых продуктов в этом сегменте, так и в их продвижение, — прокомментировал итоги года в страховании НС глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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