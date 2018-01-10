Новосибирцы приступили к серийному производству детских планеров

СибНИА им С.А. Чаплыгина сегодня готов выпускать до 40 машин в год.

— Все новое — это хорошо забытое старое. Три года назад мы решили создать при институте детскую школу, набрали около 20 ребятишек, которых решили обучать, используя методики советской летной школы, которая, на мой взгляд, была лучшей в мире. А если говорить о реальном обучении детей, то должен быть и планер, изготовленный на сертифицированном производстве, под контролем специалистов со всеми заключениями в части прочности, — рассказал во время пресс-подхода в рамках визита на предприятие полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло гендиректор ФГУП СибНИА Владимир Барсук.

Специалисты предприятия восстановили документацию планера БРО-11, чертежи модернизировали в конструкторском бюро при предприятии, выпустили опытные образцы, а затем организовали серийное производство. На сегодняшний день выпущено 20 планеров.

— В России подобные планера сегодня выпускают только любители. Их серийное производство организовано только на нашем предприятии, — говорит Барсук. — Спрос есть и первые машины уже отправлены в аэроклубы Ярославля, Рыбинска и т.д.

Первый замгендиректора предприятия Владимир Драгочинский отмечает, что в год СибНИА сегодня может выпускать около 40 планеров БРО-11МС. Их стоимость составляет около 350 тыс руб.

— Этот планер на одном колесе. Мы считаем, что такая конструкция более эффективна с точки зрения получения необходимых навыков. Если ребенок освоит балансировку на одном колесе, то потом ему будет проще осваивать принцип полетов, — пояснил Драгочинский. – С точки зрения производства БРО-11МС более сложен, чем ЛАК-16, но мы выбрали этот вариант еще и потому, чтобы сами дети могли принимать участие в его строительстве и ремонте.

Владимир Барсук уточнил, что полеты на планере проходят на высоте около 15 метров и длятся от 2 до 5 минут. Обслуживанием машин также занимаются сами кадеты. В этом году набор в детскую школу при СибНИА составил уже более 80 человек.

Сергей Меняйло предложил обсудить возможность размещения заказов на БРО-11МС в отделениях ДОСААФ округа.

Как говорится на сайте института, конструкторским бюро модернизированы узлы навески крыла, основная стойка планера, переработано крепление шасси. Теперь оно включает два амортизатора, способных гасить удары при жестких посадках курсантов. Кардинально изменилось сиденье. Теперь оно изготовлено из стеклопластика и имеет «правильную» ортопедическую форму, расположено более горизонтально, что позволяет снизить нагрузку на позвоночник курсанта.

Фото: Юлия Данилова