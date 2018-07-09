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Businessjump

Новосибирцы скупают на Avito готовый бизнес в сфере торговли и услуг

  • 09/07/2018
biznes

За год больше всего подорожали интернет-магазины.

Число желающих продать готовый бизнес на Avito во II квартале в России продолжило расти: количество таких объявлений на сайте превысило соответствующий показатель прошлого года на 18 %. К таким выводам пришли аналитики Avito, которые подвели итоги продаж готового бизнеса за II квартал 2018 года.

Средняя цена готового бизнеса в Новосибирске составила 3,75 млн рублей — на 7 % больше, чем за предыдущий квартал и на 2 % больше, чем за аналогичный квартал годом раньше. Предложение за год увеличилось на 7 %.

— За последний квартал покупателей в Новосибирске на Avito больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита — на первые две категории пришлось по 32 %, а на третью — 14 % запросов контактов, — рассказали специалисты.

Самыми дорогими видами готового бизнеса на Avito в Новосибирске за II квартал стали сельхозкомпании со средней ценой 15,84 млн рублей, производственные компании со средней ценой 7,44 млн рублей и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп, со средней ценой 4,67 млн рублей. Больше всего в Новосибирске за год подорожали интернет-магазины (на 224 %), а подешевели — строительные компании (на 71%).

Отмечается, что Новосибирск занял второе место среди крупных городов по средней цене готового бизнеса на Avito в II квартале. Она составила 115 % от среднероссийского показателя в 3,27 млн рублей и 92 % от максимальной цены на готовый бизнес среди крупных городов в 4,08 млн рублей — столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.

Фото: пресс-служба Avito

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