Новосибирцы стали активнее жаловаться областной Росздравнадзор

В 62% случаев причина жалоб — грубость медперсонала и недоступность нужной информации.

— В 2017 году мы провели 250 контрольных мероприятий. В структуре проведенных проверок большая часть — 86% — внеплановые. Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации занимает 57% от числа внеплановых проверок, — рассказала на заседании комитета по соцполитике регионального парламента руководитель областного Росздравнадзора Елена Хрусталева.

По количеству поступивших обращений в территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области устойчиво занимает 3 место в структуре, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В ходе проведения контрольных мероприятий, сотрудники территориального органа выявили нарушения, допущенные 97 юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем.

— Это свидетельствует о том, что 60% хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, от числа проверенных, нарушают законодательство Российской Федерации (в 2015 году 46,7, в 2016 году 81,6), — констатировала Хрусталева. — Следует отметить, что в ходе проверок выявлено 649 нарушений, т.е. в отношении одного юридического лица/индивидуального предпринимателя в процессе одной проверки выявлялось в среднем 5,8 нарушения действующего законодательства

По результатам проверок в 2017 году составлено 202 протокола об административных правонарушениях.

По данным областного Росздравнадзора, по сравнению с 2016 годом в регионе значительно выросло количество обращений от работающих граждан — с 21 до 39%. Это говорит о росте неудовлетворенности качеством медицинской помощи. На 4% увеличились обращения от родителей заболевших детей и на 3% от родственников пациентов.

— Резкий рост обращений работающего населения к вам вы связали с недовольством этой категории качеством предоставляемых услуг. Это с чем связано? Работали, работали и вдруг стали хуже работать, или это у вас открытость увеличилась? — поинтересовался депутат Сергей Конько.

Большое количество прямых жалоб, по словам Хрусталевой, говорит о нежелании граждан обращаться непосредственно в медицинские организации — люди боятся, что там их просто не услышат.

— С одной стороны, это говорит о доверии граждан к нашей службе при защите своих прав. Вместе с тем, это и отрицательный признак, свидетельствующий о нежелании граждан обращаться непосредственно в организации, — констатировала глава областного Росздравнадзора.

Судя по приведенной ей статистике, в 62% обращений новосибирцы жалуются на грубость медперсонала.

— Если так много обращений подобного рода, минздрав об этом информирован, то у меня есть вопрос к министерству — какая-то реакция на эти жалобы есть? — спросила депутат Татьяна Есипова.

Представители областного минздрава подтвердили, что работа ведется. Елена Хрусталева также отметила, что эти жалобы появляются в ситуации, когда граждане не могут получить необходимую им информацию, либо не могут попасть к руководителю медорганизации.

В ходе проверок выявлено много случаев несоответствия оснащения медицинских организаций современным стандартам — более 60% от общего числа нарушений. Это отражается на качестве оказываемых медицинских услуг. В 2017 году зафиксировано 152 случая неудовлетворительного оказания медпомощи. Чаще всего новосибирцы жалуются на стоматологов (9,9%), терапевтов (7,9%), невропатологов (5,3%) и гинекологов (5,3%).

В 2016-2017 годах в рамках межведомственного взаимодействия Росздравнадзором были выявлены у двух производителей медицинских изделий, работающих на территории Новосибирской области, недоброкачественные медицинские изделия: ООО «Научно-производственное объединение «Сибирские медицинские технологии» — производство медицинских шприцев и инфузионных систем» и АО «Аэросервис» — производство обеззараживателей воздуха «Тион»). По данным фактам нарушений заведены уголовные дела.

— Также в 2017 году Территориальным органом Росздравнадзора пресечено обращение большой партии медицинских пробирок с признаками недоброкачественности. Данные медицинские изделия поставлялись ООО «Лабораторный пластик». Материалы направлены в следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области, — пояснила Хрусталева.

По ее словам. в рамках межведомственного взаимодействия, на основании информации из Сибирской оперативной таможни о наличии в медицинских организациях на территории Новосибирской области сосудистых катетеров и стентов, применяющихся для операций на сердце и крупных сосудах, не имеющих регистрации (25 наименований медицинских изделий с учетом артикулов) совместно с УФСБ по Новосибирской области были изъяты недоброкачественные медицинские изделия в ФГБУ «Сибирский Федеральный биомедицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина», ГБУЗ НСО «ГКБ №1».

Есть нарушения и в обороте лекарственных средств. Парламентарии обратили на это особое внимание.

— Вы приводили примеры выявленных нарушений. Скажите, это касалось только проверки упаковки, маркировки и вкладыша или были еще и химические анализы. Я по старым временам помню, когда был поставщик «Фирейн» брынцаловских препаратов. Когда сам я лично выявлением нарушений производства но-шпы занимался. Только когда заводу производителю отправили по химанализу установили, что это не оригинальное производство, — напомнил депутат Александр Семенюк.

Глава областного Росздравнадзора пояснила, что в 2017 году таких фактов нарушения в регионе не выявлено.

Также парламентарии подняли еще одно острую проблему, стоящую перед новосибирскими больницами, — наличие больших очередей к врачам.

— Я бы хотел обратить ваше внимание на очереди в больницах. Особенно в регистратурах. Сейчас об этом даже и.о. губернатора говорит. Потому что человек скорее заболеет в этих очередях, чем дождется своей очереди к врачу, — заявил депутат Сергей Зарембо.

Председатель комитета по соцполитике Игорь Гришунин актуализировал вопрос о восстановлении в школах региона медицинских кабинетов. Он предложил создать рабочую группу и рассмотреть вопрос о выделении финансирования на эти цели.

➥ Контроль за здоровьем детей в школах нужно ужесточать

— Сегодня были обозначены замечания к сфере здравоохранения. Их много, но иногда ситуации просто нагнетаются. Мы всегда просим — давайте будем разбираться в каждом конкретном случае, — резюмировал Гришунин. — Мы погружаемся в любую информацию, которая поступает, выезжаем на место. Главное разобраться и после этого принимать решения, чтобы принимать шаги по исправлению ситуации.

Социальный комитет Заксобрания принял информацию областного Росздравнадзор к сведению и в дальнейшем будет использовать ее в своей работе. Елена Хрусталева отметила, что все пожелания и замечания депутатов будут отработаны.

Фото: редакции