Новосибирцы стали чаще страховать имущество

Всего за год в области было заключено более 446,5 тыс договоров имущественного страхования.

По итогам 2017 года в Новосибирской области количество заключенных договоров имущественного страхования увеличилось на 5,0% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, сообщили в пресс-службе информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза».

Повышение интереса к страховым услугам у жителей региона эксперты объясняют ростом финансовой грамотности населения.

— Люди понимают, что брать на себя полный объем возможных рисков в условиях экономической нестабильности оказывается слишком опасно. А пожары, затопления от соседей, кражи и угоны случаются в области с печальной регулярностью. Поэтому у местных жителей, как физических лиц, так и представителей бизнеса и индивидуальных предпринимателей, полисы страхования имущества в прошлом году пользовались заметно большим спросом, чем годом ранее, — говорят специалисты.

Отмечается, что всего за год в области было заключен 446 561 договор имущественного страхования, что составляет 1,0% от всего количества подобных договоров, заключенных за 2017 год в стране.

— Объем собранных в области премий составил 2,706 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель на 5,6%, при этом 1,302 млрд рублей из них (48%) было собрано в автокаско. Увеличение объемов собранных премий в регионе особо примечательно тем, что проходит на фоне снижения средней стоимости полиса имущественного страхования – на 18,7% за 2017 год, — подчеркивают эксперты проекта «Страхование: Общественная экспертиза».

В Новосибирской области средняя стоимость подобного полиса оказалась по итогам 2017 года даже ниже общероссийской — 6,1 тыс. рублей (в среднем по РФ — 7,8 тыс рублей). Впрочем, страховщики отмечают, что откровенно плохие риски по низкому тарифу застраховать в приличной компании нельзя, и предостерегают клиентов – не обращаться за полисами в сомнительные организации. В общем объеме сборов по имущественному страхованию доля Ростовской области составила 0,8%.

Всего новосибирцам, застраховавшим свое имущество, в 2017 году было выплачено около 901 млн рублей.

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