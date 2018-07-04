Новосибирцы увидят трансляцию ¼ финала Чемпионата мира по футболу на набережной

Правительство региона продолжит организацию прямых трансляций на Михайловской набережной.

В ночь с 7 на 8 июля в 01.00 по новосибирскому времени россиянам предстоит сыграть матч 1/4 финала со сборной Хорватии. Эту встречу, так же как и предыдущие поединки нашей сборной, все желающие смогут посмотреть на Михайловской набережной в прямой трансляции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона, с каждым матчем зрительская аудитория на Михайловской набережной продолжает расти. Так, за историческим выигрышем у команды Испании, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в воскресенье 1 июля в зоне публичного просмотра наблюдало около 30 тысяч новосибирцев и гостей столицы Сибири. Всего новосибирцы и гости нашего города уже смогли увидеть четыре матча сборной России: три из них на групповом этапе (со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая) и один матч 1/8 финала со сборной Испании, в котором наша команда оказалась сильнее одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области