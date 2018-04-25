Новосибирск готов увеличить объем ремонта дорог

Если регион примет решение о перераспределении средств в пользу Новосибирска власти города обязуются успеть провести все конкурсы и качественно отремонтировать дороги.

Новосибирск готов увеличить объем дорожного ремонта при должном финансировании — об этом заявил мэр Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Сегодня наиболее актуальная тема для обсуждения в обществе, в СМИ — состояние дорог. Это проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Качество дорог зависит от того, насколько регулярно и в полном объеме мы проводим ремонт. В прошлом году объединенными усилиями мы добились того, что норматив ремонта был выполнен — отремонтировали 1,3 млн кв.м. дорожного полотна. Если мы будем соблюдать его и дальше — за 4-5 лет мы приведем все дороги в нормативное состояние.

Глава города представил депутатскому корпусу планы на 2018 год по ремонту дорог в городе. По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано шесть объектов и ликвидировано девять мест концентрации ДТП на общую сумму 1 млрд 41 млн рублей. В этой сумме 275 млн — средства городского бюджета (это почти на 40 млн больше, чем в 2017 году).

В результате по программе БКД капитальным ремонтом будет охвачено дорожное покрытие и тротуары общей площадью 549 тыс. кв. метров, будут установлены дорожные знаки, светофоры, системы фиксации нарушений.

Кроме того, 65 млн рублей выделено из городского бюджета на текущий ремонт (24,7 млн рублей — на «ямочный» ремонт, ещё 40 млн рублей будут перераспределены между подрядчиками и ДЭУ).

— Сложность этого года — в недостатке средств в целом для ремонта дорог, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Город обратился за финансовой поддержкой в размере 300 млн рублей к правительству Новосибирской области. На данный момент у нас есть понимание, что 150 млн. рублей одобрено и вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Заксобрания — деньги пойдут на строительство дорог по ул. Титова и ул. Объединения. Также есть уверенность, что будет принято положительное решение ещё по 150 млн, которые необходимы на планово-предупредительный ремонт городских дорог. Но даже при выделении этой суммы мы сможем охватить ремонтом лишь порядка 700 тыс. кв. метров, тогда как в прошлом году смогли выйти на норматив в 1,3 млн кв. метров. Этот норматив нельзя снижать.

Мэр особо подчеркнул, что Новосибирск готов дополнительно увеличить объем работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на 146 млн рублей. Именно на эти объемы подготовлена проектно-сметная документация на ряд объектов, и работы можно провести уже в этом году.

— Если регион примет решение о перераспределении средств в пользу Новосибирска, мы успеем провести все конкурсы и качественно отремонтировать дороги, — отметил Анатолий Локоть. — Есть разные взгляды на тот счет, что городу и так выделяется много средств, но для примера хотелось бы привести цифры, которыми располагают другие города-миллионники. Новосибирск по программе «БКД» в этом году выполнит работ на 1 млрд 47 млн рублей, Екатеринбург — 1 млрд 554 млн, Нижний Новгород — 1 млрд 806 млн, Казань — 1 млрд 600 млн, Красноярск второй год подряд — на 1 млрд 700 млн рублей. Как видите, с учетом нашей площади, эти цифры не в пользу Новосибирска. При этом многие города не тратят ничего из муниципального бюджета на федеральную программу в отличие от Новосибирска. Я полагаю, что надо пересматривать какие-то подходы, но ситуация сегодня такова, и нам приходится работать в таких условиях. — Я для того привел подробно эти цифры, чтобы еще раз проиллюстрировать зависимость городского бюджета от вышестоящих бюджетов, от участия в федеральных программах, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Такая постоянная зависимость сковывает развитие города. Именно осознание этой ситуации заставило меня выступить месяц назад с программным документом – «Стратегия развития Новосибирска до 2030 года». Я предполагаю, что широкое обсуждение этой стратегии, учет мнения жителей, включение новых пунктов позволит развивать наш город более интенсивно в ближайшие годы. А в целом задачу ставлю таким образом: надо увеличивать доходы города Новосибирска. Мы возвращаемся к проблеме перераспределения налогов. Это решение, которое состоялось в 2014 году — лишение 10 % доходной части бюджета, сказалось на развитии города на целых три года. Мы только достигли сбалансированности, до этого приходилось решать вопросы в условиях острого дефицита. Снижать расходы нельзя, иначе мы остановим развитие города, поэтому я призываю всех поработать системно. Городу Новосибирску нужно развязать руки».

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска