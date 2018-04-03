Новосибирск лидирует в Сибири по количеству электронных договоров ОСАГО

Эксперты не исключают, что это связано с низкой доступностью в регионе классического варианта автогражданки.

По данным Банка России, в 2017 году в Новосибирской области было заключено свыше 278 тыс электронных полисов ОСАГО. Для сравнения, на втором месте находится Красноярск — около 165 тыс, на третьем Иркутская область — 162 тыс договоров. В некоторые месяцы в объеме продаж автогражданки в Новосибирске доля электронных полисов доходила до 62%. Для сравнения, в среднем по России максимальный показатель 34%, в Москве — около 29%.

— Новосибирск впереди планеты всей. С одной стороны, это отрадно, так как жители региона активно используют новые технологии. С другой, это может говорить о том, что в области проблематично получить полисы ОСАГО на бумаге. В регионе есть много претензий к страховщикам, — констатировал на семинаре ЦБ для СМИ в Новосибирске начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергей Бабич.

Резкий рост доли электронного ОСАГО в Новосибирске, по оценкам эксперта, также может быть связан с работой посредников, и с тем, что страховщики сами выдают электронные полиса в офисах.

— По закону, любое посредничество при заключении электронных договоров страхования запрещено. Но на рынке уже появились специалисты, которые предлагают такие услуги, — отметил Бабич.

Он рекомендовал гражданам, которым не удается купить полис в офисе страховщика, или удаленно на сайте компании, грамотно составлять жалобы в Банк России.

— Фиксируйте все свои шаги: делайте видеозапись, снимайте скриншоты с экрана, подтверждающие ваши шаги и реакцию страховой компании. Все действия клиента на сайте страховщика должны записываться. Если этого не происходит, но вы предоставили доказательство совершенных действий, если страховщик нарушил нормативные акты при заключении договора с человеком, то компанию ждет наказание, — пояснил Сергей Бабич, отвечая на вопросы журналистов.

За отказ в заключении публичного договора страхования на страховую компанию налагается штраф около 300 тыс руб. Кроме того, страховщику выдается предписание об устранении нарушения. В случае его невыполнения в установленный в предписании срок, действие лицензии СК может быть приостановлено,

Подавать жалобы с прикрепленным подтверждением нарушенных прав можно на сайте Банка России. По почте вы будете получать уведомление о ходе рассмотрения вашего заявления. Подлинность заключенного договора страхования можно проверить на сайте РСА.

Впрочем, по оценкам Сергея Бабича, ситуация на рынке постепенно меняется. Способов ухода от заключения электронных договоров становится все меньше, а количество электронных полисов постоянно увеличивается.

По данным Банка России, по итогам 2017 года частота страховых случаев в Новосибирской области составила 6,6% — самый большой показатель из регионов округа. Средняя выплата составила 70947 руб, отношение судебных выплат к несудебным — 5,1%, отношение судебных расходов к сумме основного требования — 131%.

Точка зрения

Сергей Балимов, автовладелец

— В течение недели пытался застраховать автомобиль — купить электронный полис ОСАГО. С сайта компании «Альфа-Страхование» выбрасывало на сайт «Российского союза автостраховщиков», где после вода ПТС автомобиля выкидывало на сайт страховой компании «Якорь». На сайте «Росгосстраха» продвинулся чуть дальше: заполнил все данные, приложил все необходимые документы, после этого меня вновь выкинуло на сайт РСА, а потом на компанию «Якорь». Ни филиала, ни представительства этого страховщика, судя по его сайту, в Новосибирске нет. Те же действия попыталась проделать супруга — все повторилось. Направили жалобу в Центробанк, со скриншотами.

Приехал в офис компании «СОГАЗ» здесь мне предложили полис на 1 тыс руб дороже, чем в электронном варианте. Менеджер настоятельно рекомендовала вновь попробовать оформить страховку онлайн. Убил на это еще один день. На сайте страховой компании не мог ввести требуемый код — сайт его просто не принимал.

Связался со знакомыми агентами, предлагающими услуги автострахования, честно сказали, что процесс получения электронной страховки даже у них сейчас занимает несколько дней. Сообщили, что «засвеченный» один раз ПТС (по которому меня выбросило в «Якорь») уже сложно застраховать в другой компании. Система «привязывает» его к конкретной СК.

Застраховался в итоге на восьмой день после начала мытарств. С Х-дцатой попытки все-таки удалось это сделать на сайте компании «СОГАЗ».

С интересом ждем результата по жалобе, поданной в Банк России.

Фото: редакции