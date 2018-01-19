Новосибирск намерен в 2018 году взыскать с застройщиков 700 млн руб недоимки

А также провести ревизию всех земель в Центральном округе.

— Необходимо усилить работу по сокращению недоимки по налогам и сборам. Для Новосибирска эта тема актуальна. Я считаю, что в 2018 году вполне реально обеспечить взыскание долгов в сумме не менее 700 млн руб. Возможно, при этом у нас появятся другие долги, но взыскать старую задолженность в этой сумме возможно, и я ставлю такую задачу, — отметил, выступая на аппаратном совещании, посвященном постановке задач развития города на 2018 год, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На середину ноября 2017 года недоимка по аренде за землю в бюджете Новосибирска составляла 3,7 млрд руб.

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К задачам 2018 года глава города также отнес наведение порядка с земельными ресурсами.

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— Важно поставить на контроль все неучтенные земельные участки. Сегодня мы не всегда обладаем информацией, чтобы предотвращать самозахваты и нецелевое использование земли. За 2018 год эту работу необходимо провести на территории Центрального округа Новосибирска. Потом будем двигаться к периферии, — заявил Локоть.

Фото: Юлия Данилова