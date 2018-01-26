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Новосибирск «обкатает» пилотный проект по ипотеке с АИЖК

  • 26/01/2018
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Ставка для заемщиков может быть снижена на 3 п.п. на весь срок кредитования.

— В конце декабря прошлого года правительство Новосибирской области подписало соглашение о взаимодействии с АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). Речь идет о запуске на территории области нового пилотного проекта, направленного на снижение ставки по ипотеке не менее, чем на 3%, — заявила на заседании круглого стола замминистра строительства Новосибирской области Елена Бондаренко.

По ее словам, минстрой региона разрабатывает нормативный акт, который позволит запустить этот проект на территории области в кратчайшие сроки.

В пресс-службе АИЖК в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что с 2017 года агентство запустило проект по реализации региональных программ льготного ипотечного кредитования, в рамках которых процентная ставка для заемщиков может быть снижена на 3 п.п. на весь срок кредитования за счет субсидирования из регионального бюджета. На текущий момент соглашения подписаны с 13 регионами, ограничений по участию в проекте нет.

— Суть партнерства — субсидирование на снижение ставки по ипотечному кредитованию для определенных субъектом категорий граждан. Каждый регион заявляет свои потребности, соответственно, категории граждан и выделяемые на проект бюджеты в регионах разнятся, — уточнили в АИЖК. — Основная задача — повысить доступность ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан в регионе. Категории субъект выбирает самостоятельно. Бюджет проекта формируется также регионом.

В пресс-службе отметили, что субъект федерации самостоятельно выбирает контрагента, который будет осуществлять выдачу ипотечных кредитов. После выдачи кредиты будут рефинансированы в АИЖК.

На заседании круглого стола Регионального делового клуба строителей в декабре 2017 года застройщики обращались к врио губернатора Новосибирской области с просьбой максимально расширить список возможных получателей субсидии по ипотеке. Андрей Травников заявил, что акцент будет сделан на бюджетников, а вводить субсидии для всех категорий покупателей он считает нецелесообразным.

За 2016- 2017 год в правительстве Новосибирской области рассматривалось несколько программ поддержки строительной отрасли региона за счет развития ипотеки. В качестве приоритетного варианта рассматривалось субсидирование первоначального взноса. В июне 2017 года на эти цели планировалось заложить 0,5 млрд руб. Строители настаивали, что такая форма поддержки должна оказываться гражданам вне зависимости от уровня их дохода, и правительство региона поддерживало это предложение. Отмечалось, что субсидия может составить 50-100 тыс руб.

На поддержку строительной отрасли выделят 1,1 млрд

В качестве альтернативы также обсуждались предложения по компенсации процентной ставки, а также стимулированию покупок вторичного жилья.

Механизмы господдержки ипотеки на «вторичке» существуют в Подмосковье

Директор по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «КВАДРОТЕКА» («Сибакадемстрой Недвижимость») Александр Евдокимов ранее пояснял Infopro54, что компенсация части процентной ставки по кредиту (2/3 ставки рефинансирования ЦБ — ред) была лучше, чем единовременная субсидия.

— При таком механизме, срок действия которого ограничен по времени, можно четко просчитать объемы поддержки и планировать их на три года вперед, что важно для бюджетного процесса, — констатировал Евдокимов.

В Новосибирске ипотеку могут поддержать первоначальным взносом

Предыдущая региональная программа субсидирования ипотеки на первичке действовала с февраля 2009 до декабря 2010 года. В 2009 году субсидия в 300 тыс рублей на покупку квартир в новостройках с четкими сроками сдачи (в 2009 – 2010 годах) предоставлялась молодым семьям. Тогда же действовал механизм компенсации 7% от ставки банка по ипотеке. Потом параметры были снижены — до 200 тыс и 4%, а затем — до 150 тыс и 3%.  По данным областного минстроя, в 2010 году субсидии получили 4694 человека, взявшие ипотечных кредитов на 3,74 млрд рублей (в 2009 г. — 1 100 человек, 1,27 млрд рублей). Общий объем средств, привлеченных в строительную отрасль региона за время действия программы, составил 9,634 млрд рублей. В рамках программы квартиры приобретались более чем у 25 застройщиков. В лидерах по количеству проданных квартир были ООО «Дискус плюс», ООО «Энергомонтаж» и ООО ПСК «Сибирь».

С 20 января ЦБ ввел повышенный коэффициент риска (150%) по ипотечным кредитам на финансирование долевого строительства с первоначальным взносом менее 20% от стоимости квартиры.

ЦБ ужесточил требования по первоначальному взносу

По данным Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По итогам 11 месяцев 2017 года в Новосибирской области зарегистрирован рекордный срок кредитования в Сибирском федеральном округе — 16,4 лет, средняя сумма ипотечного кредита в регионе составляет 1,7 млн рублей. Регион находится на втором месте в округе по объему ипотечной задолженности 118,6 млрд. В 2018 году ряд банков совместно с АИЖК запустили программу ипотечного кредитования под 6% годовых. По данным АИКЖ, на январь 2018 года средние ставки по ипотеке на первичном рынке в РФ составили 9,48%. По программам АИЖК—9,25%.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper

Юлия Данилова

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