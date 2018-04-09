Новосибирск оценит опыт Самары в развитии дошкольного образования

Регион может передать часть работы в этой сфере на аутсорсинг и оказать поддержку предпринимателям, выполняющим госзаказ.

— На заседании Госсовета при президенте России, который прошел на минувшей неделе, мы делились опытом реализации отдельных направлений деятельности конкуренции. Рассматривался широкой спектр тем: от вхождения бизнеса в оказание услуг в социальной сфере до реализации концессионных соглашений. Меня заинтересовали цифры трех регионов-лидеров по оказанию услуг в дошкольных учреждения силами частных организаций. Это Самарская и Томская области, а также Пермский край. На их территории от 7% до 13% от общего объема образовательных услуг в дошкольных учреждениях оказываются частными организациями, — заявил на аппаратном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он уточнил, что в Самаре реализован успешный проект по поддержке со стороны городской власти организаций, которые развивали этот вид социально-значимого бизнеса.

— Мы это обсуждали неоднократно на совещаниях, на встрече с руководителями образовательных учреждений, недавно на выездном совещании в ЖК «Матрешкин двор». Я тогда говорил, что это быстрое решение проблемы дефицита мест в детсадах отдельных районах Новосибирска и на территории региона в целом. Для бюджета этот подход потенциально более выгоден, так как строить новые детсады дороже, чем использовать существующие помещения и инфраструктуру, — добавил Травников. — Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров это подтвердил мне в личном разговоре.

В Самарской области из бюджетов города и региона предоставляется поддержка организациям, которые оказывают услуги по краткосрочному присмотру за детьми, а также предоставляют образовательные услуги. Травников отметил, что эти организации спокойно получают лицензии и работают.

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— Для бюджета это более выгодно: в 1,5 раза дешевле, чем содержание аналогичных мест в муниципальных учреждениях, к тому же не требуются капитальные расходы на строительство подобных объектов, — перечисляет врио губернатора. — Считаю, что этим вопросом нужно заняться, даже не смотря на то, что область принимает участие в программе по строительству мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В ряде районов города и области подключение частного бизнеса нам позволит быстрее решить сформировавшуюся проблему и удовлетворить отложенный спрос.

Травников поручил и.о. министра образования Сергею Федорчуку и врио заместителя губернатора области Сергею Нелюбову изучить опыт других регионов и в течение месяца, совместно с мэрией Новосибирска, подготовить предложения, как его можно использовать в Новосибирской области.

По данным 2ГИС, в рубрике «дошкольное образование» в Новосибирске зарегистрировано 574 организации. В рубрике «частный детский сад» — 216 компаний.

На сайте правительства Самарской области отмечается, что сегодня в регионе частные детсады посещает порядка 13,6% детей или почти 20 тыс. человек в 5 муниципальных образованиях. В области уже разработан пакет инструкций, нормативных документов, которые регламентируют взаимоотношения власти и бизнеса в данной сфере. В 2015 году из регионального бюджета на поддержку частных детсадов было направлено более 746 млн. рублей, 52 получателя, в 2016 — более 916 млн. рублей, 56 получателей. Цены на услуги в детсадах начинаются от 10 тыс руб в месяц. Крупнейшим игроком самарского рынка является АНО ДО «Планета детства «Лада». В нее входит 50 детских садов, 631 группа или более 14 тыс. воспитанников, в том числе боле 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В детсадах АНО работает более 3,5 тыс сотрудников.

К выявленным проблемам чиновники и предприниматели относят необходимость совершенствования системы контроля за использованием бюджетных средств и повышения квалификации кадров частных дошкольных учреждений, решение вопроса о поддержке молодых педагогов и начисление педагогического стажа воспитателям, а также поддержка со стороны власти в формировании общественного мнения.

Фото: pixabay.com, автор- geralt