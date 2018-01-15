Новосибирск продолжит практику модернизации городских бань

В том числе за счет передачи бань в концессию.

Специалисты управления потребительского рынка мэрии Новосибирска прорабатывают возможности модернизации муниципальных бань, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Годы постройки зданий муниципальных бань, входящих в состав МБУ БХ «Сибирячка», исчисляются с 1937 по 2006. С учетом таких факторов эксплуатации, как влажность, цикличность нагревов и остываний частей помещений, здания бань изнашиваются быстрее большинства других нежилых помещений, — рассказал и. о. начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Своими силами МБУ БХ «Сибирячка» может поддерживать косметическую привлекательность зданий и помещений бань, но на вложения для капитального ремонта и требуемых реконструкций средств не хватает. Деятельность муниципальных бань частично субсидируется из бюджета города Новосибирска, так как себестоимость помывок выше, чем действующий тариф для жителей города.

Отмечается, что в 2017 году субсидия из бюджета в адрес МБУ БХ «Сибирячка» составила 33,3 млн руб. Таким субсидированием мэрия города Новосибирска сдерживает рост цен на востребованную у горожан социальную услугу — помывку в общих отделениях бань.

С учетом ограниченных возможностей городского бюджета в целях сохранения зданий бань в надлежащем состоянии, а также для снижения нагрузки на бюджет в Новосибирске с 2011 года ведется работа по передаче в концессию части муниципальных бань.

— Одна из положительных практик — реализация с 2013 года концессии в бане № 24 на ул. Объединения. Льготные цены для пенсионеров и других категорий граждан, имеющих право на льготу при помывке в общих отделениях муниципальных бань, действуют четыре дня в неделю, — сообщил Виталий Витухин. — В настоящее время готовится к открытию банный комплекс «Сандуны» — еще один реализованный проект концессионного соглашения по баням № 8. Здесь также будет предусмотрено обслуживание населения по льготным ценам. В следующих договорах концессии, в случае их заключения, будет предусмотрено обязательство концессионера не менее четырех дней в неделю обслуживать определенные категории граждан по льготной цене.

Таким образом, отметили в пресс-службе, в мэрии Новосибирска за шесть лет накоплен опыт, позволяющий в настоящее время сформировать выверенные запросы и требования к потенциальным концессионерам.

— По результатам анализа уже заключенных концессионных соглашений мы сделали следующие выводы, — поделился Виталий Витухин. — Неразумно отдавать в концессию только бани, имеющие хороший поток посетителей и находящиеся внешне в более-менее удовлетворительном состоянии, как того хотят обращающиеся в мэрию потенциальные концессионеры. Продолжение передачи бань в концессию разумно только парами, где в связке с баней, имеющей коммерческий интерес у предпринимателей, в обязательном порядке будет идти муниципальная баня, имеющая минимальную проходимость и находящаяся в наиболее неудовлетворительном состоянии.

Исходя из этих выводов, управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска сейчас прорабатывает условия передачи в концессию двух объектов: бани № 25 (ул. 25 лет Октября в Калининском районе, площадь здания 947,7 кв. метра) и бани № 23 (ул. Вересаева, 2б в Первомайском районе, площадь здания 746,7 кв. метра).

При передаче этих объектов в концессию ежегодная расчетная экономия бюджетных средств составит 8,14 млн рублей. И это без учета дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов от осуществления хозяйственной деятельности концессионера. При этом сами объекты остаются в муниципальной собственности.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru