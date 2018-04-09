Новосибирск вошел в число городов-лидеров по доступности автосервиса

Новосибирск вошел в ТОП-15 городов, лидирующих по уровню автосервиса. Таковы результаты совместного исследования справочного сервиса 2ГИС и агентства «Автостат».

Удобнее всего обслуживать автомобили в Перми, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Омске. Методика подсчета опиралась на данные 2ГИС об организациях в городах, и информацию агентства «Автостат» о парке легковых автомобилей. На основании этого было подсчитано, сколько автосервисов приходится на 10 000 машин в городах РФ с населением более 1 млн жителей. Было выбрано четыре вида сервисов, без которых автовладельцам не обойтись: СТО, заправки, шиномонтажные мастерские и мойки.

— Самая высокая концентрация сервисов — в Перми, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Омске. В Перми на 10 000 автомобилей приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 24 СТО и 10 автомоек — это самая высокая концентрация сервисов среди городов-миллионников, — сообщает пресс-центр «Автостат».

2 и 3 места поделили Новосибирск и Челябинск. В Новосибирске на 10 000 автомобилей приходятся 16 шиномонтажей, 7 АЗС, 20 СТО и 11 автомоек. В Челябинске — 20 шиномонтажей, 5 заправок, 32 СТО и 9 моек на 10000 машин.

4 место у Красноярска, где на каждые 10 000 автомобилей приходятся 19 шиномонтажей, 6 заправок, 27 СТО и 8 автомоек. Омск — на 5 месте (15 шиномонтажей, 5 заправок, 22 СТО, 9 автомоек).

Меньший выбор вариантов обслуживания автомобилей — в Санкт-Петербурге и Москве. В Петербурге на каждые 10 000 машин приходятся 11 шиномонтажей, 3 АЗС, 11 СТО и 6 автомоек. В Москве показатели самые низкие — 9 шиномонтажей, 2 заправки, 8 СТО и 5 автомоек на 10 000 машин. Однако все дело в том, что в двух крупнейших городах страны машин больше, чем в остальных 13 городах-миллионниках, вместе взятых. В итоге, в столицах на каждые 10 000 легковых автомобилей получается меньше сервисов, чем в других городах.

Михаил Фишер

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