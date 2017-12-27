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Businessjump

Новосибирск вошел в топ-5 городов, где поездки с попутчиками стоят меньше всего

  • 27/12/2017
попутка

В среднем, одна поездка с попутчиками обошлась жителям Новосибирска в 490 рублей.

По данным исследования сервиса для поиска попутчиков BeepCar Новосибирск вошел в пятерку самых экономичных городов России для поездок с попутчиками. В исследование анализировались данные поездок совершенных жителями 15 городов-миллионников России в течение 2017 года, говорится в сообщении компании.

По данным сервиса, в среднем, одна поездка с попутчиками обошлась жителям Новосибирска в 490 рублей, среднее расстояние путешествий составило 811 километров. В среднем, одна поездка россиянина из крупного города с попутчиками стоила 573 рубля, среднее расстояние – 898 километров. Самые длинные поездки совершают жители Омска — за один раз они в среднем проезжают 1440 км.

— Новогодние праздники — идеальное время, чтобы отправиться в путешествие, о котором вы давно мечтали, или навестить друзей и родственников из других городов. Но всем известно, что в предпраздничный период билеты на общественный транспорт раскупают очень быстро. Если вы не успели на поезд или автобус, а самолетом — дорого, то можно рассмотреть райдшеринг. Наша статистика по крупнейшим городам страны, которые одновременно являются основными транспортными центрами, еще раз подтверждает, что поездки с попутчиками – это доступно и недорого, — подчеркивают в пресс-службе BeepCar.

Фото: pikkuanna

Ольга Еренкова

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