Новосибирск вошел в ТОП-7 самых дорогих городов России

Уровень цен в городе снизился, но оказался выше среднего.

Новосибирск вошел в топ-7 дорогих городов: значение индекса в столице Сибири составило 115 пунктов, что на 15 пунктов выше среднего показателя по городам- участникам исследования. За год стоимость жизни в Новосибирске уменьшилась: «индекс благосостояния» снизился на 1 пункт. К такому выводу пришли аналитики Avito и РБК, которые представили результаты расчета «индекса благосостояния» – сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России.

По данным исследования, стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась – в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6), Воронеже (-6) и Перми (-5), а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10).

Динамика стоимости корзины в Новосибирске в течение 2017 года была неравномерной. В I кв. «инфляция» составила 5,7 пункта относительно предыдущего периода. Во II и III кварталах, напротив, отмечена «дефляция»: корзина подешевела на 2 и 2,5 пункта соответственно. К концу года отрицательная динамика сменилась положительной, и цены в IV кв. относительно предыдущего периода выросли на 2,7 пункта.

Фото: Gensa Gensa