«Новосибирскавтодор» приобретет оборудование для контроля качества на сумму 28 млн рублей

Такой вид испытания гарантирует производство асфальтобетонных смесей, которые предотвратят появление колеи в период эксплуатации дорожного покрытия.

На прошедшем 16 января 2018 года Совете директоров ОАО «Новосибирскавтодор» была утверждена инвестиционная программа на приобретение в 2018 году современного лабораторного и геодезического оборудования на общую сумму 28 млн. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках предложенной инвестиционной программы ОАО «Новосибирскавтодор» в числе первых на территории Сибирского федерального округа приобретает инновационное оборудование для выполнения лабораторных испытаний асфальтобетонных смесей по новым стандартам (ПНСТ) в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) на сумму 12 миллионов рублей у мирового лидера по производству высокоточного лабораторного оборудования – фирмы Infratest.

Как рассказали в пресс-службе, приобретение оборудования даст возможность производить асфальтобетонные смеси, предварительно прошедшие испытания нагрузками максимально приближенными к фактическим воздействиям на асфальтобетон с помощью имитации проезда колеса по дорожному покрытию. Такой вид испытания гарантирует производство асфальтобетонных смесей, которые предотвратят появление колеи в период эксплуатации дорожного покрытия.

— Объекты с использованием смесей по новым стандартам в Новосибирской области планируются только в 2019 году. В текущем году сотрудники «Новосибирскавтодор» получат практический опыт работы на новом оборудовании и будут заранее готовы к проведению лабораторных испытаний по этим стандартам, — комментирует генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Андрей Лобанов.

Приобретаемое оборудование для контроля показателей дорожной разметки позволит оценивать качество выполненных работ, что обеспечит полной и достоверной информацией о состоянии дорожной разметки на сети обслуживания дорог ОАО «Новосибирскавтодор».

Советом директоров также было принято решение о модернизации лабораторий и приобретении геодезического оборудования в филиалы компании. Благодаря этому специалисты смогут более оперативно осуществлять контроль качества поступающих на объекты материалов, изделий и конструкций, что в свою очередь положительно скажется на соблюдении строительных норм и увелечении производительности.

Наряду с этим, в филиалы ОАО «Новосибирскавтодор» планируется приобретение современных электронных тахеометров и GPS оборудования, которое повысит эффективность и точность геодезических разбивочных работ.

Для повышения качества поставляемых инертных материалов утверждено приобретение двух мобильных лабораторных постов.

— Мы понимаем, что использование качественных материалов является основой для долговечного дорожного покрытия. В связи с этим достигнута договоренность с нашими партнерами-поставщиками об организации лабораторных постов на их производственных площадях, что исключит возможность несоответствия минеральных заполнителей асфальтобетонных смесей требованиям нормативной документации уже на моменте отгрузки, — комментирует начальник управления качества ОАО «Новосибирскавтодор» Иван Копцев.

Фото: предоставлено пресс-службой компании