Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новосибирская ГЭС наращивает сброс воды

  • 25/04/2018
гэс

Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, 25-27 апреля будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф Новосибирского гидроузла, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что среднесуточный сброс воды составит:

25 апреля – до 3050±100 м3/с;

26 апреля – до 3350±100 м3/с;

27 апреля – до 3450±100 м3/с.

Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 051.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Чистая прибыль Банка «УРАЛСИБ» за 2017 год выросла в два раза

25/04/2018
Размер активов Банка увеличился до 496,3 млрд рублей.

«Дикого роста цен на пшеницу ожидать не стоит»

25/04/2018
Заказчиков на поставки зерна стоит искать заранее.

С 29 апреля на Оби откроется пассажирская навигация

25/04/2018
Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2018 году выиграла компания ООО «Речфлот».

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

«РЭС» увеличивает инвестпрограмму

25/04/2018

Чистая прибыль Банка «УРАЛСИБ» за 2017 год выросла в два раза

25/04/2018

«Оборонэнерго» переводит контроль над энергоактивами из Новосибирска в Читу

25/04/2018

Что ждет валютный рынок к концу года?

25/04/2018

ВТБ выпустил в Сибири почти 750 тысяч карт «Мир»

25/04/2018

ВТБ выдал в Сибири 3,5 миллиона новых купюр

25/04/2018

Новосибирским фермерам нужно около 600 млн руб кредитов ежегодно

24/04/2018

«Экран-оптические системы» обратился за господдержкой

24/04/2018

«Автодор-инвест» — еще один претендент на новосибирские трамваи

24/04/2018

В первом квартале 2018 г. портфель ВТБ Факторинг в Западной Сибири вырос на 26%

24/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag