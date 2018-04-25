Новосибирская ГЭС наращивает сброс воды

Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.
По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, 25-27 апреля будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф Новосибирского гидроузла, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Отмечается, что среднесуточный сброс воды составит:
25 апреля – до 3050±100 м3/с;
26 апреля – до 3350±100 м3/с;
27 апреля – до 3450±100 м3/с.
Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 051.
Фото: Ростислав Нетисов
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