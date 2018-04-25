Новосибирская ГЭС наращивает сброс воды

Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, 25-27 апреля будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф Новосибирского гидроузла, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что среднесуточный сброс воды составит:

25 апреля – до 3050±100 м3/с;

26 апреля – до 3350±100 м3/с;

27 апреля – до 3450±100 м3/с.

Максимальный уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту прогнозируется до отметки 310-320 см.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 051.

Фото: Ростислав Нетисов