Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии

Увеличению объема выработки способствовала благоприятная гидрологическая обстановка и техническое перевооружение Новосибирской ГЭС.



За 9 месяцев 2018 года Новосибирская ГЭС выработала 1,75 млрд. кВтхч электроэнергии, что превышает прошлогодний результат на два процента (2017 год — 1,71 млрд. кВтхч), среднемноголетние показатели — на 10 %. Это связано с притоком воды в Обское водохранилище, который в период с апреля по сентябрь 2018 года составил 3 000 м3/с. За соответствующий период 2017 года — 2 825 м3/с.

— Увеличению объема выработки способствовала не только благоприятная гидрологическая обстановка. Рост достигнут также благодаря оптимизации ремонтных работ в период весеннего половодья, увеличению мощности и КПД гидроагрегатов в результате технического перевооружения, — отметил главный инженер Новосибирской ГЭС Виктор Смирнов.

Затраты на техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования Новосибирской ГЭС за 9 месяцев 2018 года составили 664,37 млн. руб., что на 37,6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В соответствии с Программой комплексной модернизации в 2018 году гидроэнергетики обеспечили ввод в промышленную эксплуатацию новой гидротурбины на гидроагрегате № 7, провели перемаркировку гидроагрегата № 3. За 9 месяцев проведены текущие ремонты четырёх гидроагрегатов и вспомогательного оборудования в соответствии с утвержденными годовыми графиками. В рамках реализации программы НИР получена новая Декларация безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС и разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС.

Фото: пресс-служба компании