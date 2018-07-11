Новосибирская компания закупила оборудование для контроля качества нанесения дорожной разметки

Стоимость двух приборов — почти 2 млн рублей.

Компания ОАО «Новосибирскавтодор» приобрела уникальное оборудование для контроля качества нанесения дорожной разметки. Стоимость двух приборов – ретрорефлектометра ZRM 6014 и цифрового высотомера ZMM 5000, позволяющих контролировать качество дорожной разметки, почти 2 млн руб. Они произведены в Швейцарии фирмой Zehnter, сообщили в пресс-службе компании.

Цифровой высотомер – уникальный измерительный прибор, позволяющий мгновенно определять высоту выступания горизонтальной дорожной разметки над поверхностью покрытия. По сравнению с обычными клиновыми высотомерами прибор обеспечивает цифровую индикацию значений измерений. Ретрорефлектометр ZRM 6014 используется для выполнения измерений удельных коэффициентов световозвращения при сухом и при мокром покрытии, а также удельного коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении дорожной разметки.

— Приобретенное оборудование для контроля показателей дорожной разметки позволит получить полную и достоверную информацию, характеризующую уровень эксплуатационного состояния дорожной разметки на сети обслуживания автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор». Подобных приборов у подрядных организаций в Новосибирской области больше нет, — отметил генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Андрей Лобанов.

Фото: пресс-служба компании