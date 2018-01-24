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Новосибирская компания завершила работы по созданию АСДУ Усть-Хантайской ГЭС

  • 24/01/2018
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В объем договора входила поставка оборудования, материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

В конце 2017 года компания «Модульные Системы Торнадо» успешно завершила проект по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления Усть-Хантайской ГЭС Норильской энергосистемы, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в пресс-службе, в объем договора входила поставка оборудования, материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

АСДУ обеспечивает функции по управлению ОРУ 220кВ включая функции ОБР (оперативная блокировка разъединителей) и логических блокировок, пуск и останов гидроагрегатов в различных режимах, автоматическую и ручную синхронизацию с сетью. После внедрения АСДУ диспетчера ГЭС будут работать на современном главном щите управления с видеостеной и автоматизированными рабочими местами.

Усть-Хантайская ГЭС Норильской энергосистемы является единственной в мире ГЭС за полярным кругом. В настоящее время на ГЭС проводятся масштабные работы по замене гидроагрегатов. На момент окончания наладки АСДУ на ГЭС были заменены 3 из 7 гидроагрегатов. В следующие 4 года компания будет участвовать в работах по переналадке подключения еще четырех гидроагрегатов к АСДУ.

Компания «Модульные Системы Торнадо» была создана в 1992 г. в Академгородке города Новосибирска специалистами лаборатории «магистрально-модульных систем» ИАиЭ (Института автоматики и электрометрии) СО РАН. Сегодня это ведущий российский разработчик и поставщик средств автоматизации, систем управления, программно-технических комплексов (ПТК). Разработки «Модульных Систем Торнадо» сегодня применяются на новосибирской ТЭЦ-5, НАПО имени Чкалова, на Российских железных дорогах, на энергетических объектах в Краснодарском и Красноярском краях, а также на теплоэнергетических объектах за границей – в Казахстане, Сербии, Боснии и Герцеговине. Всего за время работы компании осуществлено более 200 проектов внедрения полномасштабных АСУТП.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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