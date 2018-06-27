Новосибирская область готова к переходу на цифровое эфирное телевещание

В регионе установлено оборудование на 59 объектах цифрового эфирного телевещания.

Подготовка к переходу на цифровое эфирное (наземное) телевещание в регионе практически завершена, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С запуском сети цифрового вещания граждане России и в частности жители Новосибирской области абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах, — отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

С января 2019 года Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. Охват сети цифрового эфирного (наземного) телевещания, включающей два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала, составит более 98 % населения РФ. Сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания создается силами РТРС в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых определен указом президента РФ от 24.06.2009 №715. Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы, выбранные на основании конкурса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9,5 тысяч передатчиков из 10 тысяч. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

В целях информирования граждан о необходимости подготовиться к переходу на цифру РТРС совместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

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