Новосибирская область наращивает экспорт зерна через районные площадки

В рамках пилотного проекта на станции в Барабинске компания «Новосибирскхлебопродукт» формирует второй состав высотного контейнерного поезда для отправки экспортной партии ячменя в Китай. Первый состав 1,7 тыс тонн ячменя уехал 17 декабря.

— Развитие контейнерной площадки в Барабинске позволит более эффективно вести отгрузки зерна на экспорт из центральных и западных районов области, оптимизировать логистические издержки и предлагать товаропроизводителям более привлекательную цену, — говорит глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

В областном правительстве не исключают возможность появления подобных площадок и в других сельских районах.

— Нужно расширять способы доставки, — считает губернатор области Андрей Травников. — Мы доставили контейнеры без перевалки — станция приближена к линейному элеватору, конечному потребителю на территории Китая. Считаю, что способ перспективный, рекомендую Александру Павловичу Гофману (Глава Карасукского района. — Ред.) присмотреться. Считаю, что следующая станция формирования должна быть в Карасуке. Коллегам из западных районов тоже стоит присмотреться к данному опыту.

По информациии министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в период с 1 сентября текущего года за пределы региона вывезено железнодорожным транспортом 280 тыс тонн зерна. На экспорт — 211 тыс тонн. В текущем сезоне за пределы РФ направлено железнодорожным транспортом ¾ всех зерновых грузов.

Напомним, что в сентябре в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске, руководство АО РЖД отмечало рост на 25% перевозок муки и зерна транзитом с запада на восток. В целом, что в 2022 году наблюдается рост перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью.

— С 15 марта у нас на 53% вырос объем перевозок экспортных грузов через Казахстан в Китай, — сообщал замгендиректора АО РЖД Алексей Шило. — Наблюдается большой рост мультимодальных перевозок — поставки грузов через порты Каспия выросли на 82%. На пункте пропуска в Хабаровске мы перегружаем грузы на речной флот и перевозим их в КНР, чтобы повысить маневренность. Грузоотправители пробуют разные направления и находят те, которые позволяют им в оптимальном режиме решать стратегические задачи.

Ранее редакция сообщала о проблемах логистики при реализации зерна местных товаропроизводителей.