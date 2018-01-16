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Новосибирская область получила федеральную субсидию в размере 90 млн рублей

  • 16/01/2018
mailservice

Ее размер определялся, исходя из объема федеральных налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парка.

В 2017 году благодаря уплаченным резидентами Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) федеральным налогам и таможенным пошлинам в бюджет региона поступила федеральная субсидия в размере более 90 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПЛП.

Отмечается, что федеральная субсидия предоставляется регионам ежегодно на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков, включенных в федеральный реестр. Ее размер определяется, исходя из объема федеральных налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами индустриальных парков.

В пресс-службе подчеркнули, что совокупно за 2016-2017 гг за создание инфраструктуры ПЛП регион привлек порядка 160 млн рублей федеральных средств, в 2018 году планируется привлечение еще 120 млн рублей.

Кроме того, резиденты ПЛП пополняют бюджет Новосибирской области за счет региональных налогов — за 2017 год в него поступило порядка 150 млн рублей. За весь период деятельности резиденты ПЛП уплатили порядка 300 млн рублей региональных налогов.

Фото: пресс-служба ПЛП

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