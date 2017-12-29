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Новосибирская область получит 1 млрд рублей на «Безопасные и качественные дороги»

  • 29/12/2017
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В 2018 году в регионе в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 36 участков автомобильных дорог Новосибирской агломерации.

Новосибирской области будет направлен 1 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №2966-р о распределении иных межбюджетных трансфертов субъектам было подписано 27 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что софинансирование областного бюджета предполагается в размере 1,1 млрд рублей, местных бюджетов — 288,1 млн рублей.

В 2018 году в регионе в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 36 участков автомобильных дорог Новосибирской агломерации протяженностью 96 км, что увеличит до 52 % долю сети автодорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии. Планируется устранить 19 мест концентрации ДТП и тем самым добиться ликвидации по итогам 2017-2018 годов 52 из 71 имеющегося аварийно-опасного участка. Это снизит количество таких участков на 73 %. Работы будут проводиться в областном центре, в городах Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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