Новосибирская область получит 539 миллионов рублей на развитие

Деньги поступят в бюджет уже в этом году.

Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о выделении Новосибирской области дополнительно 539 млн рублей. Результаты распределения дотаций озвучили на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. В ближайшее время решение будет закреплено нормативным актом и уже в этом году деньги поступят в региональный бюджет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что такой механизм компенсации регионам выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций был заявлен при централизации с 1 января 2017 года 1% налога на прибыль в федеральный бюджет. Методика основана на оценке приростной динамики налога на прибыль организаций, поступившего в федеральный бюджет с территории региона в 2017 году относительно среднего поступления за два предыдущих года.

— Мера необходима как для обеспечения горизонтальной бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста потенциала по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов, — уточнил врио губернатора области Андрей Травников. — Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские.

Рост поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по Новосибирской области в 2017 году составил 125%. Основной вклад в эту положительную динамику обеспечили организации финансового сектора и предприятия добычи полезных ископаемых.

Поступления по финансовой и страховой деятельности, удельный вес которых в общих поступлениях в федеральный бюджет составляет 14%, увеличились в 2017 году на 48%. Значительный рост налоговой отдачи продемонстрировали предприятия добычи полезных ископаемых, основные налогоплательщики – АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», которые принесли в бюджет в два раза больше налога на прибыль организаций, заняв пятую позицию по массе перечисленного в федеральный бюджет налога (11% от общих поступлений против 3,7% в 2016 году).

Поступления по виду деятельности «обрабатывающие производства», занимающие наибольшую (19%) долю в общем налоге на прибыль, увеличились на 22%. Транспортная отрасль, приросла в 1,7 раза, удельный вес поступлений по отрасли в общей сумме перечисленного в федеральный бюджет налога составляет 11,2%.

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