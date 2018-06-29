Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новосибирская область стала одним из немногих регионов, где выросли цены на вторичке

  • 29/06/2018
gorod

Специалисты ЦИАН подвели итоги второго квартала 2018 года на рынке недвижимости России.

— Во 2-м квартале 2018 года активное восстановление вторичного рынка (увеличение числа сделок и рост цен предложения), которое наблюдалось в начале года, вновь сменилось стагнацией. Из 66 ключевых локальных рынков (столиц субъектов Федерации с численностью населения более 200 тысяч жителей) по итогам апреля-июня 2018 в 35 городах цены по отношению к предыдущему кварталу снизились, в 31 городе наблюдался рост, — говорится в отчете группы ЦИАН.

Отмечается, что в городах-миллионниках во 2 квартале цены на вторичке выросли только в Уфе, Красноярске, Казани, Новосибирске (в столице Сибири цены росли быстрее всего +3,0% по итогам квартала). В 9 городах зафиксировано снижение цен, наиболее заметное в Омске (-5,0%).

Эксперты выяснили, что число сделок на вторичном рынке (общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения) по итогам января-мая 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически не изменилось (3,25 млн регистрационных действий с жильем в январе-мае 2018 году против 3,24 млн в аналогичный период 2017 года).

Число сделок на первичном рынке по России в целом за январь-май 2018 года выросло на 12%. Из субъектов Федерации, где в этом году было заключено значимое число ДДУ (более 1 000 договоров) наибольший рост зафиксирован в Тюменской, Оренбургской, Ростовской областях и Алтайском крае (более, чем на 60%). Для сравнения, в Новосибирской области количество заключенных ДДУ составило 9526 (рост — 7 %).

— В регионах закрепить успешные показатели зимних месяцев вторичному рынку пока не удалось. В апреле-июне число регистраций прав на жилые помещения по сравнению с прошлым годом практически не изменилось, а цены даже несколько снизились. Это связано с тем, что конкуренция за покупателя между вторичкой и новостройками там в самом разгаре. Поэтому пока в регионах растет число регистраций ДДУ, но не увеличивается число сделок на вторичном рынке, — констатируют специалисты ЦИАН.

Эксперты уверены, что дальнейшая динамика рынка зависит как от макроэкономической ситуации, так и от внутрирыночных факторов.

— Пик кризиса (2015-2016 гг.) рынок жилья прошел за счет удачной программы субсидирования ипотеки, снижения цены входного билета; в Москве дополнительным фактором роста стало начало освоения промзон ближнего пояса, а на рынках Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской области — рост числа  межрегиональных сделок. Восстановление рынка в 2017—-1-й половине 2018 года произошло, прежде всего, за счет снижения ипотечных ставок. Указанные выше драйверы роста рынка, де-факто, исчерпаны, так как снижать метражи квартир (и цену лота) дальше некуда, вероятность улучшения условий по ипотечным кредитам в ближайшие кварталы не так очевидна (снижение ключевой ставки ЦБ на фоне ужесточения санкций и роста геополитической нестабильности остановилось). Фактором нового этапа роста рынка может стать лишь возобновление увеличения реальных доходов населения, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, распределение активности покупателей между первичным и вторичным рынком будет зависеть от модальности реализации постепенного ухода от реализации новостроек по ДДУ.

— С одной стороны, часть покупателей может отреагировать на рекламные кампании застройщиков, ориентированные на то, что «дешевых новостроек на котловане больше не будет и покупать надо сейчас». С другой стороны, проблемы у заметных игроков рынка (в частности, второго по объему строящегося жилья девелопера в Московском регионе) может увести часть покупателей на вторичный рынок, где можно с меньшими рисками купить квартиру в недавно сданном доме. По состоянию на конец июня более вероятным выглядит первый вариант с повышением активности застройщиков и связанными с ней ростом числа сделок на рынке новостроек и стагнацией на вторичке, — говорят эксперты ЦИАН.

Отмечается, что поправки к закону о долевом строительстве, принятые в трех чтениях в Госдуме, хотя и ужесточают ряд аспектов операционной деятельности девелоперов, но пока не содержат точной даты прямого запрета продажи квартир по ДДУ.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Конкурировать нельзя монополизировать

29/06/2018
О каком рейдерском захвате рынка услуг ЖКХ говорят его участники.

«Дом на Лежена»: вечная ценность

29/06/2018
Рано или поздно каждый из нас начинает понимать, что одно из самых больших жизненных ценностей — тихое семейное счастье. Оно обязательно приходит к тем, кто успел зажечь свой домашний очаг.

ЦБ забирает банковский надзор у округов

29/06/2018
За деятельностью банков в регионах теперь будет следить специализированное подразделение центрального аппарата Банка России.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Березовую рощу благоустраивают

29/06/2018

Конкурировать нельзя монополизировать

29/06/2018

«Дом на Лежена»: вечная ценность

29/06/2018

ЦБ забирает банковский надзор у округов

29/06/2018

Пикет против новой пенсионной реформы

28/06/2018

Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

27/06/2018

Строительный контроль за дорогами запаздывает

27/06/2018

ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников

27/06/2018

Из 224 лизинговых компаний во втором квартале 2018 года осталось 60

27/06/2018

Инновационная сибирская косметика тестирует иностранные рынки

27/06/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×