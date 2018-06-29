Новосибирская область стала одним из немногих регионов, где выросли цены на вторичке

Специалисты ЦИАН подвели итоги второго квартала 2018 года на рынке недвижимости России.

— Во 2-м квартале 2018 года активное восстановление вторичного рынка (увеличение числа сделок и рост цен предложения), которое наблюдалось в начале года, вновь сменилось стагнацией. Из 66 ключевых локальных рынков (столиц субъектов Федерации с численностью населения более 200 тысяч жителей) по итогам апреля-июня 2018 в 35 городах цены по отношению к предыдущему кварталу снизились, в 31 городе наблюдался рост, — говорится в отчете группы ЦИАН.

Отмечается, что в городах-миллионниках во 2 квартале цены на вторичке выросли только в Уфе, Красноярске, Казани, Новосибирске (в столице Сибири цены росли быстрее всего +3,0% по итогам квартала). В 9 городах зафиксировано снижение цен, наиболее заметное в Омске (-5,0%).

Эксперты выяснили, что число сделок на вторичном рынке (общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения) по итогам января-мая 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически не изменилось (3,25 млн регистрационных действий с жильем в январе-мае 2018 году против 3,24 млн в аналогичный период 2017 года).

Число сделок на первичном рынке по России в целом за январь-май 2018 года выросло на 12%. Из субъектов Федерации, где в этом году было заключено значимое число ДДУ (более 1 000 договоров) наибольший рост зафиксирован в Тюменской, Оренбургской, Ростовской областях и Алтайском крае (более, чем на 60%). Для сравнения, в Новосибирской области количество заключенных ДДУ составило 9526 (рост — 7 %).

— В регионах закрепить успешные показатели зимних месяцев вторичному рынку пока не удалось. В апреле-июне число регистраций прав на жилые помещения по сравнению с прошлым годом практически не изменилось, а цены даже несколько снизились. Это связано с тем, что конкуренция за покупателя между вторичкой и новостройками там в самом разгаре. Поэтому пока в регионах растет число регистраций ДДУ, но не увеличивается число сделок на вторичном рынке, — констатируют специалисты ЦИАН.

Эксперты уверены, что дальнейшая динамика рынка зависит как от макроэкономической ситуации, так и от внутрирыночных факторов.

— Пик кризиса (2015-2016 гг.) рынок жилья прошел за счет удачной программы субсидирования ипотеки, снижения цены входного билета; в Москве дополнительным фактором роста стало начало освоения промзон ближнего пояса, а на рынках Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской области — рост числа межрегиональных сделок. Восстановление рынка в 2017—-1-й половине 2018 года произошло, прежде всего, за счет снижения ипотечных ставок. Указанные выше драйверы роста рынка, де-факто, исчерпаны, так как снижать метражи квартир (и цену лота) дальше некуда, вероятность улучшения условий по ипотечным кредитам в ближайшие кварталы не так очевидна (снижение ключевой ставки ЦБ на фоне ужесточения санкций и роста геополитической нестабильности остановилось). Фактором нового этапа роста рынка может стать лишь возобновление увеличения реальных доходов населения, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, распределение активности покупателей между первичным и вторичным рынком будет зависеть от модальности реализации постепенного ухода от реализации новостроек по ДДУ.

— С одной стороны, часть покупателей может отреагировать на рекламные кампании застройщиков, ориентированные на то, что «дешевых новостроек на котловане больше не будет и покупать надо сейчас». С другой стороны, проблемы у заметных игроков рынка (в частности, второго по объему строящегося жилья девелопера в Московском регионе) может увести часть покупателей на вторичный рынок, где можно с меньшими рисками купить квартиру в недавно сданном доме. По состоянию на конец июня более вероятным выглядит первый вариант с повышением активности застройщиков и связанными с ней ростом числа сделок на рынке новостроек и стагнацией на вторичке, — говорят эксперты ЦИАН.

Отмечается, что поправки к закону о долевом строительстве, принятые в трех чтениях в Госдуме, хотя и ужесточают ряд аспектов операционной деятельности девелоперов, но пока не содержат точной даты прямого запрета продажи квартир по ДДУ.

Фото: Ростислав Нетисов