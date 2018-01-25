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Businessjump

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству заключенных ДДУ в 2017 году

  • 25/01/2018
новострой

Аналитический центр ЦИАН проанализировал продажи новостроек в 2017 году.

По данным специалистов ЦИАН, за 10 месяцев 2017 года Росреестр зарегистрировал 551 тыс. сделок с новостройками по ДДУ, что на 1 % меньше, чем в аналогичный период 2016 года.

— Около-нулевая динамика свидетельствует о завершении восстановления спроса на первичном рынке недвижимости после падения в 2015 на 20 %. Рынок растет, прежде всего, за счет регионов-лидеров. На топ-10 субъектов Федерации в 2017 году пришлось 59% сделок; консолидация рынка продолжает увеличиваться (в 2016 году в 10 лидерах было реализовано 55% квартир, в 2014 году — менее 48 %), — отмечают специалисты.

Первое место по числу сделок в 2017 году на рынке новостроек уверенно занимает Московская область — 77 тыс. регистраций ДДУ; на 2-м месте Москва (55,7 тыс. ДДУ, что на 53 % больше, чем за аналогичный период в 2016 году).

— Росту продаж в столичном регионе способствовали снижение ставок по ипотеке (их средний уровень опустился ниже 9,5 %, а по программам частичного субсидирования ставки достиг 6,5-7,0 %), активное использование акций и скидок для стимулирования спроса (до 25 % по отдельным корпусам), выход новых корпусов по привлекательным ценам, — отмечают в ЦИАН.

Третью позицию занимает Санкт-Петербург — 49 тыс. квартир, реализованных по ДДУ.

Новосибирская область также вошла в топ-10 регионов по объему продаж новостроек и заняла в нем шестое место 20,5 тыс. ДДУ, что на 18 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года).

— Особенности миграционного движения влияют на объемы и динамику продаж в новостройках сильнее, чем уровень доходов и численность городского населения. К примеру, в 13 субъектах федерации, где расположены города с численностью населения более 1 млн человек (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) число сделок в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось на 8,4 %. В т.ч., падение более, чем на 15 % было зафиксировано в Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Омской областях и Красноярском крае. 10 регионов-лидеров по уровню душевого дохода концентрируют лишь 34 % сделок, а аналогичная концентрация по регионам-лидерам по численности населения составляет 52 %, — констатируют в ЦИАН.

По числу ДДУ, приходящемуся на душу населения (16 сделок на 1000 жителей), лидирует Ленинградская область.

В Москве на 1000 жителей приходится 4,5 заключенных ДДУ, в Московской области — 10,4 сделки. Высокие подушевые показатели по активности покупателей отмечены также в Липецкой и Калининградской областях (10 сделок). В Новосибирской области на 1 000 человек приходится семь ДДУ.

Фото: Ростислав Нетисов

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