Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по расследуемым делам в долевом строительстве

Генпрокуратура ужесточает надзор за застройщиками и усиливает обратную связь с дольщиками.

В 2017—2018 годах органы прокуратуры РФ выявили 10,7 тыс. нарушений закона в сфере долевого строительства. За этот период следственными органами возбуждено 1 144 уголовных дела, связанных со злоупотреблениями внутри отрасли, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Особенно значительное число уголовных дел расследуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Калининградской Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия — Алания. В целом по России сорваны сроки сдачи 625 многоквартирных домов.

Эти и другие цифры прозвучали на совещании в Генпрокуратуре по защите прав дольщиков под председательством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

— Повсеместно вскрываются факты незаконного использования и хищений денежных средств, собираемых с дольщиков и собственников жилья. Выявлены многочисленные злоупотребления, в том числе коррупционной направленности, в работе органов власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов, — констатировали участники совещания.

С целью укрепить законность в данной сфере генеральный прокурор Юрий Чайка предложил внести конкретные коррективы в организацию деятельности прокуроров и ответственных органов в Центре и на местах.

Всего предложено шесть ключевых мер, каждая из которых обещает ужесточение надзора за деятельностью застройщика со стороны органов прокуратуры:

— В деле контроля сферы долевого строительства наладить регулярный обмен информацией с Минстроем России, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и иными уполномоченными органами.

— Прокурорам субъектов РФ поручить проводить систематические проверки в отрасли на предмет наличия у застройщиков необходимых материальных ресурсов, договоров страхования, законности расходования ими денежных средств дольщиков, следить за деятельностью арбитражных управляющих в ходе осуществления теми процедуры банкротства девелоперов.

— В случае самовольного строительства домов, отсутствия у застройщиков договора страхования, иных необходимых документов, давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов государственного надзора и жестко реагировать на непринятие своевременных мер к устранению недостатков на возводимых объектах, необоснованное продление сроков исполнения выданных предписаний.

— Пресекать коррупционные проявлений в деятельности муниципальных властей, в том числе конфликта интересов, аффилированности чиновникам строительных организаций, но также жестко пресекать и случаи создания административных барьеров при получении разрешительной документации, оформлении земельных правоотношений.

— Проверить законность принятых органами дознания и следствия решений об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановлении либо прекращении производства по ним, особенно при вынесении таких постановлений повторно.

— Обратить внимание на вопросы целевого расходования привлеченных от населения денежных средств и нарушения в деятельности уполномоченных органов власти, в том числе осуществляющих контрольно-надзорные полномочия.

Юрий Чайка подчеркнул необходимость усиления обратной связи органов прокуратуры с участниками долевого строительства. Для этого он предложил создать в структуре сайта Генпрокуратуры РФ раздел, посвященный вопросам защиты прав обманутых дольщиков. Предполагается, что на этом ресурсе они могли бы непосредственно размещать свои жалобы, предложения и заявления по поводу неправомерных действий со стороны застройщиков.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru