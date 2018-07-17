Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по расследуемым делам в долевом строительстве

  • 17/07/2018
prokuratura

Генпрокуратура ужесточает надзор за застройщиками и усиливает обратную связь с дольщиками.

В 2017—2018 годах органы прокуратуры РФ выявили 10,7 тыс. нарушений закона в сфере долевого строительства. За этот период следственными органами возбуждено 1 144 уголовных дела, связанных со злоупотреблениями внутри отрасли, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Особенно значительное число уголовных дел расследуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Калининградской Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия — Алания. В целом по России сорваны сроки сдачи 625 многоквартирных домов.

Эти и другие цифры прозвучали на совещании в Генпрокуратуре по защите прав дольщиков под председательством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

— Повсеместно вскрываются факты незаконного использования и хищений денежных средств, собираемых с дольщиков и собственников жилья. Выявлены многочисленные злоупотребления, в том числе коррупционной направленности, в работе органов власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов, — констатировали участники совещания.

С целью укрепить законность в данной сфере генеральный прокурор Юрий Чайка предложил внести конкретные коррективы в организацию деятельности прокуроров и ответственных органов в Центре и на местах.

Всего предложено шесть ключевых мер, каждая из которых обещает ужесточение надзора за деятельностью застройщика со стороны органов прокуратуры:

— В деле контроля сферы долевого строительства наладить регулярный обмен информацией с Минстроем России, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и иными уполномоченными органами.

— Прокурорам субъектов РФ поручить проводить систематические проверки в отрасли на предмет наличия у застройщиков необходимых материальных ресурсов, договоров страхования, законности расходования ими денежных средств дольщиков, следить за деятельностью арбитражных управляющих в ходе осуществления теми процедуры банкротства девелоперов.

— В случае самовольного строительства домов, отсутствия у застройщиков договора страхования, иных необходимых документов, давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов государственного надзора и жестко реагировать на непринятие своевременных мер к устранению недостатков на возводимых объектах, необоснованное продление сроков исполнения выданных предписаний.

— Пресекать коррупционные проявлений в деятельности муниципальных властей, в том числе конфликта интересов, аффилированности чиновникам строительных организаций, но также жестко пресекать и случаи создания административных барьеров при получении разрешительной документации, оформлении земельных правоотношений.

— Проверить законность принятых органами дознания и следствия решений об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановлении либо прекращении производства по ним, особенно при вынесении таких постановлений повторно.

— Обратить внимание на вопросы целевого расходования привлеченных от населения денежных средств и нарушения в деятельности уполномоченных органов власти, в том числе осуществляющих контрольно-надзорные полномочия.

Юрий Чайка подчеркнул необходимость усиления обратной связи органов прокуратуры с участниками долевого строительства. Для этого он предложил создать в структуре сайта Генпрокуратуры РФ раздел, посвященный вопросам защиты прав обманутых дольщиков. Предполагается, что на этом ресурсе они могли бы непосредственно размещать свои жалобы, предложения и заявления по поводу неправомерных действий со стороны застройщиков.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

В Новосибирской области вырос объем ввода малоэтажного жилья

17/07/2018
На него приходится почти 58 % от общего введенного жилья.

Пилотный центр «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором

17/07/2018
До конца года компания планирует заключить с ним соглашение и передать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд руб.

НГУ вошел в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга ARWU

17/07/2018
В этом году составители международного рейтинга оценивали более 4 тыс. университетов со всего мира по 54 предметам в пяти областях знаний.

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

ВТБ снижает ставки по автокредитованию Subaru

17/07/2018

Клиенты ВТБ Страхование приобрели больше 260 тысяч полисов для защиты недвижимости

17/07/2018

Дмитрий Колыханов назначен замначальника СТУ

16/07/2018

Банкир Станислав Тишуров назначен врио заместителя губернатора

16/07/2018

В Южно-Чемском жилмассиве появится второй детский сад

16/07/2018

Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru

16/07/2018

Банки выдали новосибирскому бизнесу кредиты на 72 млрд рублей

16/07/2018

Банк «Левобережный» начал предоставлять инвестиционные услуги на финансовых рынках

16/07/2018

170 земельных участков будут изъяты под строительств четвертого моста. «Умная одежда» для людей с ОВЗ. Можно ли накопить на пенсию?

16/07/2018

Экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири около 1 млрд долларов в год

13/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×