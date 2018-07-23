Новосибирская область вошла в число регионов, привлекающих иностранцев

Картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг 20 российских регионов, которые привлекают иностранцев.

Картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг самых популярных среди иностранцев регионов России за весну 2018 года, говорится на сайте проекта.

Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в MAPS.ME с 1 марта по 31 мая.

Уже весной путешественники начали интересоваться футбольными городами: в топ-20 попали семь из 11 регионов, принимающих чемпионат мира по футболу. Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) возглавляют рейтинг; Калининградская область занимает четвертое место, Республика Татарстан – девятое; Краснодарский край замыкает первую десятку; Нижегородская и Ростовская области – на 13-й и 15-й строчках соответственно.

В топ-3 наряду с регионами, в которых находятся две российские столицы, попала Иркутская область. В десятку самых популярных среди иностранцев регионов, помимо «футбольных», вошли Республика Бурятия, Красноярский край, Республика Адыгея и Приморский край.

Отмечается также, что весной иностранных туристов привлекали Смоленская, Владимирская, Тверская, Псковская, Челябинская, Новосибирская и Новгородская области и Республика Башкортостан.

Фото: Ростислав Нетисов