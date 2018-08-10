Новосибирская область вошла в число регионов с крупным авторынком

Регион занял 24 место в федеральном рейтинге рынка легковых авто.

Новосибирская область вошла в ТОП-30 крупнейших региональных рынков по продаже легковых автомобилей, по итогам 6 месяцев 2018 года. Наш регион занял 24 место (продано 8 тысяч машин, рост рынка — плюс 23,5%). Из соседних регионов впереди только Кемеровская область: 20 место, (9,7 тыс. штук, рост рынка — плюс 27,6%). Омская и Томская области, Республика Алтай и Алтайский край не попали в ТОП-30 крупных региональных авторынков.

По данным аналитического агентства «Автостат», крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных экземпляров — на 14,9% больше, чем за январь — июнь 2017 года. Рынок Подмосковья за это время вырос на 15,4% до 61,6 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тыс. машин (+13,4%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на долю трех этих регионов приходится 30% всего российского рынка.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт.; +5,9%), занявший четвертое место в общем зачете. Далее следуют Башкортостан (27,2 тыс. шт.; +14,9%) и Краснодарский край (27,2 тыс. шт.; +17,5%), разрыв между которыми составляет всего лишь около десятка единиц. Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (25,3 тыс. шт.; +16%), Свердловская (24 тыс. шт.; +28,9%), Челябинская (20 тыс. шт.; +23,3%) и Ростовская (19,2 тыс. шт.; +12,2%) области.

У всех субъектов РФ, входящих в ТОП-30, по итогам полугодия отмечена положительная динамика рынка. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). На втором месте по динамике — Ханты-Мансийский АО (+34,4%), за которым следует соседняя Тюменская область (+30%).

У остальных регионов показатель рыночного роста оказывается менее 30%, а, к примеру, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге динамика даже ниже среднерыночной.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года составил 750,7 тыс. единиц. Это на 16,6% выше результата годичной давности (643,9 тыс. шт.).

Михаил Фишер

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