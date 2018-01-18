Новосибирская область вошла в число сильнейших инновационных регионов страны

Регион занял пятое место в рейтинге инновационной активности страны.

Рейтинг инновационной активности регионов страны за 2017 год был представлен Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в рамках Гайдаровского форума, проходившего 16-18 января в Москве. Новосибирская область в рейтинге заняла пятое место, сохранив позиции в передовой группе «сильных инноваторов», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается. Что в данную группу также входят девять субъектов РФ, среди которых Санкт-Петербург, Москва, Республика Татарстан, Томская, Калужская и Московская области. Значение индекса инновационного развития этих регионов превышает 140 % от среднего по стране уровня. В основе рейтинга — 29 показателей, характеризующих состояние сферы научных исследований и разработок, инновационной деятельности, социально-экономических условий ее осуществления, а также инновационной активности региона.

По словам директора АИРР Ивана Федотова, рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях. Это позволяет сделать оценки более объективными и позволяет выявить лидеров по каждому критерию, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона. При этом сравнение с другими регионами позволяет использовать рейтинг в качестве инструмента управления региональной инновационной системой.

Фото: thinkpublic