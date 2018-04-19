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Businessjump

Новосибирская область вошла в топ регионов по подозрительным заявкам на кредит в банках

  • 19/04/2018
кредит

Доля подозрительных заявок в общей структуре составляет 1,7 %.

Доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, в сервисах онлайн-кредитования почти в четыре раза выше, чем в банках, следует из совместного исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и сервиса MoneyMan за 2016-2017 гг. В банковском секторе наблюдается сокращение доли подозрительных заявок на кредиты более, чем в два раза — с 3,4 % до 1,5 % в 2017 г. Доля заявок в альтернативном онлайн-кредитовании за этот период выросла на 1 п.п. — до 5,7 %. Чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту. Все подозрительные заявки отклоняются.

— Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично, — объясняет гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. — Недобросовестные заявители зачастую полагают, что сервисы онлайн-кредитования уделяют меньше внимания проверке потенциальных клиентов и их системы скоринга и противодействия мошенничеству слабее, чем в традиционных банках.

По словам Ирины Хорошко, уровень одобренных займов, признанных мошенническими, в онлайн-сервисах очень мал. За год он сократился с 0,6 % до 0,3 %.

— Игроки внедряют более современные системы скоринга, идентификации и аутентификации. Поскольку у онлайн-кредиторов отсутствует этап физической встречи с заемщиком, скоринговые модели у них часто более изощрены, чем у банков, — объясняет Хорошко.

Исследование показало, что самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы отмечается в Ингушетии (12,3 %), Чеченской Республике (8,9 %), Республике Дагестан (6,7 %) Кабардино-Балкарской Республике (5,8 %), Красноярском крае (5,5 %), Свердловской области (5,3 %), а также в Республике Коми (5 %).

Данные ОКБ частично подтверждают статистику MoneyMan. Самая высокая доля подозрительных заявок отмечена в Чечне (2,1 %), затем следует Пермский край и Татарстан (по 1,9 %), затем — Северная Осетия, Самарская область и Санкт-Петербург (у всех — 1,7%). В Новосибирской области доля подозрительных заявок в общей структуре составляет 1,7 %.

Меньше всего подозрительных заявок поступает из Чукотского автономного округа (0.8 %), Новгородской (1 %), Мурманской и Курской областях (по 1,1 %).

— В будущем мы увидим, что банки будут покупать технологические решения онлайн-сервисов для борьбы с мошенничеством. Передовые банки сейчас предлагают заполнять кредитные заявки дистанционно, физическая встреча происходит зачастую только при получении кредитной карты или подписании договора. Они все чаще начнут сталкиваться с мошенничеством в нижнем массовом сегменте, —уверена Ирина Хорошко.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

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