Новосибирская область выбыла из десятки лидеров среди регионов по объему ввода жилья

Доля жилья, построенного населением, по итогам первого полугодия составила 55 %.

В 1 полугодии 2018 года в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м. жилой недвижимости (+ 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Впервые в истории на достаточно длительном отрезке (за полгода) объем ввода жилья населением (в эту статью входит как дачное строительство, так и дома в «частном секторе» в пределах городов и в их пригородах) превысил объемы индустриального домостроения (15,3 млн кв. м. против 13,7 млн кв. м). К таким выводам пришли специалисты ЦИАН, изучив строительство жилья по регионам России.

— Вывод о том, что частные дома станут в обозримом будущем наиболее популярным местом жительства россиян, пока представляются поспешным. У подобной статистической коллизии 2018 года две причины. Во-первых, стандартный девелоперский цикл составляет 3 года, а на первое полугодие 2015 года пришелся пик последнего кризиса на рынке. Число новых корпусов, строительство и реализация которых началась тогда, заметно меньше, чем объемы строек, запущенных в 2013-2014 гг. Во-вторых, в течение 2 квартала этого года многие застройщики занимались, прежде всего, получением разрешительной документации на новые проекты и новые корпуса, чтобы успеть запустить их до ужесточения законодательства. Для того, чтобы фактически выполненные строительные работы нашли свое отражение в статистике, нужно провести целый ряд действий уже не только на стройплощадке, а в органах исполнительной власти и этим часто занимаются ровно те же сотрудники, что и получением новых разрешений, —отмечают в ЦИАН.

Эксперты уверены, что в сложившейся в мае-июне ситуации многие девелоперы предпочли «вложиться в свое будущее» и несколько отложить оформление бумаг по уже построенным корпусам.

— Эту гипотезу подтверждает тот факт, что в мае и июне этого года помесячная динамика ввода жилья была отрицательной (-18% и -13% соответственно). Обычно в эти месяцы данный показатель почти всегда растет не только в связи с рыночной конъюнктурой, но и из-за сезонных факторов, — говорят в компании.

Отмечается, что по объему ввода в 1 полугодии 2018 года лидируют Московская область (3,9 млн кв. м), Ленинградская область (1,7 млн кв. м) и Краснодарский край (1,5 млн кв. м). По сравнению с 1 полугодием прошлого года тройка лидеров поменялась. Из нее выбыл Санкт-Петербург, где год назад в январе-июне ввели 1,63 млн кв. м, а в этом году лишь 0,96 млн кв. м (на 41% меньше). Доля 10 крупнейших регионов в объеме ввода стабильна. Год назад топ-10 субъектов Федерации ввели 13,6 млн кв. м. (на них пришлось 48% от общестранового ввода), в этом году 13,4 млн кв. (46%). В десятке лидеров произошло единственное изменение — на место Новосибирской области, занимавшей 10-е место в 1 полугодии 2017 года, вышла Тюменская область (где ввели на 65% больше жилья, чем год назад).

Максимальный прирост по объему ввода зафиксирован по Крыму и Севастополю (более, чем в 2 раза в годовом выражении (но статистика по этим регионам, по-прежнему, характеризуется нестабильной динамикой и отделить особенности статистики от реальных рыночных трендов часто затруднительно), а также в Республике Коми (там также зафиксирован более чем двукратный рост). Заметнее всего упал ввод в Брянской (-84% по отношению к 1 полугодию 2017), Кемеровской (-50%) и Амурской областях (-45%). Интересно, что четвертым в этом анти-рейтинге идет Санкт-Петербург (-41%).

По данным исследования, в Новосибирской области в первом полугодии 2018 года введено 625 тыс кв. метров жилья, что на 1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается, что доля жилья, построенного населением, от общего объема ввода (по итогам 1 полугодия 2018) в регионе составила 55 %.

По показателю ввода жилья на одного жителя среди регионов РФ лидируют Ленинградская и Московская области. В них на душу населения за последние 12 месяцев (с июля 2017 по июнь 2018) было введено 1,60 и 1,33 кв. м. Также среди регионов-лидеров по относительным показателям строительной активности присутствуют Тюменская (1,16 кв. м), Калининградская (1,03 кв. м), Липецкая (0,86 кв. м), Белгородская (0,84 кв. м), Калужская (0,83 кв. м), Тамбовская (0,81 кв. м) области, а также Чечня (0,83 кв. м). Лишь в указанных выше 9 регионах, по данным ЦИАН, сейчас строится больше 0,8 кв. м на 1 жителя (т.е., объемы строительства в них соответствуют упомянутому в «майских указах» ориентиру в 120 млн кв м годового ввода жилья).

В Новосибирской области этот показатель составляет 0,63 кв.м.

— Достижение цели «строить 0,8 кв. м на 1 жителя в год» – не такая простая задача еще и по причине очень заметных межрегиональных диспропорций. В целом ряде регионов, среди которых субъекты Федерации, столицами которых являются города-миллионники, душевой показатель ввода ниже 0,5 кв. м на 1 жителя (к примеру, в Пермском крае душевой ввод составляет 0,47 кв. м., в Волгоградской области (0,29 кв. м), а меньше, чем Омской области (0,21 кв м) строят только в Мурманской и Магаданской областях, — отмечают в ЦИАН.

Фото: Gensa Gensa