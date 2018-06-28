Новосибирская область выступит наставником для других регионов

Регион дал АСИ четырнадцать лучших практик по внедрению стандартов подготовки кадров для промышленного роста.

Вопросы развития инвестиционной сферы региона обсуждались в ходе рабочей встречи главы Новосибирской области Андрея Травникова с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, состоявшейся 27 июня в Москве, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе встречи Андрей Травников представил динамику Новосибирской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. За последние несколько лет Новосибирская область проделала большую работу по улучшению инвестиционного климата, что нашло свое отражение в рейтинге: если в 2015 году наш регион занимал 57 место, то в 2018 году – уже 19. Андрей Травников положительно оценил динамику, отметив при этом, что Новосибирская область не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать движение вперед.

Как отметила Светлана Чупшева, взаимодействие региона с АСИ идет по целому ряду ключевых направлений – инвестиционный климат, привлечение инвестиций в регион, подготовка кадров в регионе, развитие дополнительного образования.

— Новосибирская область является пилотом по внедрению стандартов подготовки кадров для промышленного роста. Регион дал нам четырнадцать лучших практик в общую базу. Наша задача сегодня тиражировать и внедрять этот стандарт во всех субъектах Российской Федерации. Мы договорились, что регион выступит наставником для других субъектов Российской Федерации, и, безусловно, у себя продолжит эту работу, расширив круг предприятий и организаций, которые станут работодателями для кадров, подготовленных в субъекте, — отметила гендиректор АСИ.

В ходе встречи была достигнута договорённость об участии Агентства стратегических инициатив в международном форуме технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области в конце августа. Планируется, что это будет мероприятие с участием крупных промышленных компаний, регионов РФ, на котором рассмотрят вопросы обеспечения российского производства кадрами.

Также Андрей Травников обсудил со Светланой Чупшевой объединение усилий Новосибирской области и Агентства стратегических инициатив для создания в регионе условий по вхождению некоммерческих организаций в различные сферы деятельности, которые сегодня в основном обслуживаются государственными и муниципальными учреждениями, что будет способствовать развитию конкуренции.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области